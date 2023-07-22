Курганская фирма, продающая американское медоборудование, в два раза снизила чистую прибыль

Курганская компания ООО «Медпроект-Зауралье» в два раза снизила чистую прибыль

Компания из Кургана, торгующая американской медтехникой, в два раза снизила чистую прибыль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганская компания ООО «Медпроект-Зауралье», которая поставляла американское медоборудование в больницы по всему Уралу, более чем в два раза снизила чистую прибыль. Об этом говорится в финотчете организации.

«Чистая прибыль ООО „Медпроект-Зауралье“ за 2021 год: 158 млн 655 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2022 год: 63 млн 888 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

Уточняется, что выручка ООО «Медпроект-Зауралье» также резко снизилась с 1 млрд 250 млн 89 тысяч рублей (2021 год) до 515 млн 47 тысяч рублей (2022 год), то есть более чем в два раза. По данным СБИС, владельцем компании является один из богатейших курганцев — Вячеслав Баев. Согласно данным СПАРК и СБИС, компания поставляет аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты УЗИ и ЭКГ в медицинские организации Челябинской и Свердловской областей.

URA.RU направило редакционный запрос в ООО «Медпроект-Зауралье», чтобы выяснить — связано ли падение выручки и прибыли в компании с экономическими санкциями США в отношении России. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.

Ранее сообщалось, что в Кургане медицинский центр «Альфамед» повысил выручку, но снизил чистую прибыль. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС.