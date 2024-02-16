Олимпийские чемпионы на фабрике в Златоусте создали эскизы для гравюры. Фото

17 февраля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

После соревнований спортсмены посетили оружейную фабрику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Златоустовской оружейной фабрике (ЗОФ, Челябинская область) олимпийские чемпионы и призеры по биатлону Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев создали эскизы для гравюры. Об этом URA.RU рассказал гендиректор предприятия Валерий Томея. «На фабрике побывали многие гости и участники Спартакиады сильнейших. Чемпионы Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев вдохновились экскурсией и сделали свои эскизы для гравюры», — сообщил URA.RU Томея. Эскизы, которые создали биатлонисты, были посвящены спорту, пояснил руководитель ЗОФ. В будущем зарисовки используют, чтобы сделать гравюры. «Прекрасная история! Незабываемые впечатления. Берегите и приумножайте. Пусть всегда будет золото», — написал в книге отзывов президент Союза биатлонистов РФ Майгуров. Встречу помог организовать президент федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко. Он сам увидел экспозицию фабрики и был впечатлен. Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпийских игр 2006 года. Зайцева стала двукратной олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов, трехкратной чемпионкой мира. Президент Союза биатлонистов России Майгуров дважды становился призером Олимпиады и трехкратных чемпионом мира. Несколькими днями ранее, 13 февраля, фабрику и музей посетили спортсмены-земляки. В их числе шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова и чемпионка Олимпийских игр 1994 года Наталья Снытина. На фабрике побывали многие гости и участники Спартакиады сильнейших Фото предоставлено пресс-службой ЗОФ Встречу помог организовать президент федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко Фото предоставлено пресс-службой ЗОФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Златоустовской оружейной фабрике (ЗОФ, Челябинская область) олимпийские чемпионы и призеры по биатлону Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев создали эскизы для гравюры. Об этом URA.RU рассказал гендиректор предприятия Валерий Томея. «На фабрике побывали многие гости и участники Спартакиады сильнейших. Чемпионы Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев вдохновились экскурсией и сделали свои эскизы для гравюры», — сообщил URA.RU Томея. Эскизы, которые создали биатлонисты, были посвящены спорту, пояснил руководитель ЗОФ. В будущем зарисовки используют, чтобы сделать гравюры. «Прекрасная история! Незабываемые впечатления. Берегите и приумножайте. Пусть всегда будет золото», — написал в книге отзывов президент Союза биатлонистов РФ Майгуров. Встречу помог организовать президент федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко. Он сам увидел экспозицию фабрики и был впечатлен. Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпийских игр 2006 года. Зайцева стала двукратной олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов, трехкратной чемпионкой мира. Президент Союза биатлонистов России Майгуров дважды становился призером Олимпиады и трехкратных чемпионом мира. Несколькими днями ранее, 13 февраля, фабрику и музей посетили спортсмены-земляки. В их числе шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова и чемпионка Олимпийских игр 1994 года Наталья Снытина.