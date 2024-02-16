16 февраля 2024

Олимпийские чемпионы на фабрике в Златоусте создали эскизы для гравюры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Златоуст. Таганай. Жилин. Челябинск., златоустовская оружейная фабрика
После соревнований спортсмены посетили оружейную фабрику Фото:

На Златоустовской оружейной фабрике (ЗОФ, Челябинская область) олимпийские чемпионы и призеры по биатлону Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев создали эскизы для гравюры. Об этом URA.RU рассказал гендиректор предприятия Валерий Томея.

«На фабрике побывали многие гости и участники Спартакиады сильнейших. Чемпионы Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев вдохновились экскурсией и сделали свои эскизы для гравюры», — сообщил URA.RU Томея. Эскизы, которые создали биатлонисты, были посвящены спорту, пояснил руководитель ЗОФ.

В будущем зарисовки используют, чтобы сделать гравюры. «Прекрасная история! Незабываемые впечатления. Берегите и приумножайте. Пусть всегда будет золото», — написал в книге отзывов президент Союза биатлонистов РФ Майгуров. Встречу помог организовать президент федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко. Он сам увидел экспозицию фабрики и был впечатлен.

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпийских игр 2006 года. Зайцева стала двукратной олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов, трехкратной чемпионкой мира. Президент Союза биатлонистов России Майгуров дважды становился призером Олимпиады и трехкратных чемпионом мира.

Несколькими днями ранее, 13 февраля, фабрику и музей посетили спортсмены-земляки. В их числе шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова и чемпионка Олимпийских игр 1994 года Наталья Снытина.

На фабрике побывали многие гости и участники Спартакиады сильнейших
На фабрике побывали многие гости и участники Спартакиады сильнейших
Встречу помог организовать президент федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко
Встречу помог организовать президент федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Златоустовской оружейной фабрике (ЗОФ, Челябинская область) олимпийские чемпионы и призеры по биатлону Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев создали эскизы для гравюры. Об этом URA.RU рассказал гендиректор предприятия Валерий Томея. «На фабрике побывали многие гости и участники Спартакиады сильнейших. Чемпионы Виктор Майгуров, Ольга Зайцева и Павел Ростовцев вдохновились экскурсией и сделали свои эскизы для гравюры», — сообщил URA.RU Томея. Эскизы, которые создали биатлонисты, были посвящены спорту, пояснил руководитель ЗОФ. В будущем зарисовки используют, чтобы сделать гравюры. «Прекрасная история! Незабываемые впечатления. Берегите и приумножайте. Пусть всегда будет золото», — написал в книге отзывов президент Союза биатлонистов РФ Майгуров. Встречу помог организовать президент федерации биатлона Челябинской области Александр Бондаренко. Он сам увидел экспозицию фабрики и был впечатлен. Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпийских игр 2006 года. Зайцева стала двукратной олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов, трехкратной чемпионкой мира. Президент Союза биатлонистов России Майгуров дважды становился призером Олимпиады и трехкратных чемпионом мира. Несколькими днями ранее, 13 февраля, фабрику и музей посетили спортсмены-земляки. В их числе шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова и чемпионка Олимпийских игр 1994 года Наталья Снытина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...