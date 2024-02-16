Шумков отправил подарки курганской чемпионке по пауэрлифтингу. Фото

17 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Шумков поблагодарил за рекорды спортсменку из Кургана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганская чемпионка по пауэрлифтингу Анна Васильева установила несколько рекордов России. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил спортсменку и отправил ей через коллег подарки. Об этом глава области рассказал в своем telegram-канале. «В прошлом году воспитанница нашей спортивной школы олимпийского резерва №1 Анна Васильева установила пять рекордов России в весовой категории 69 кг. Попросил коллег передать ей подарки», — сообщил в посте Шумков. Шумков уточнил, что Васильева готовится к очередному чемпионату по пауэрлифтингу, который пройдет в марте в Обнинске. Он поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона. Подарок от главы области спортсменке вручили замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник областного управления спорта Сергей Моторин. Васильева является мастером спорта России, пятикратным рекордсменом страны, победителем чемпионатов, международных соревнований по пауэрлифтингу. В Туле на Кубке России спортсменка установила рекорды по пауэрлифтингу в троеборье. Губернатор Шумков отправил подарки чемпионке Васильевой Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl/23618

Курганская чемпионка по пауэрлифтингу Анна Васильева установила несколько рекордов России. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил спортсменку и отправил ей через коллег подарки. Об этом глава области рассказал в своем telegram-канале. «В прошлом году воспитанница нашей спортивной школы олимпийского резерва №1 Анна Васильева установила пять рекордов России в весовой категории 69 кг. Попросил коллег передать ей подарки», — сообщил в посте Шумков. Шумков уточнил, что Васильева готовится к очередному чемпионату по пауэрлифтингу, который пройдет в марте в Обнинске. Он поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона. Подарок от главы области спортсменке вручили замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник областного управления спорта Сергей Моторин. Васильева является мастером спорта России, пятикратным рекордсменом страны, победителем чемпионатов, международных соревнований по пауэрлифтингу. В Туле на Кубке России спортсменка установила рекорды по пауэрлифтингу в троеборье.