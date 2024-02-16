16 февраля 2024

Шумков отправил подарки курганской чемпионке по пауэрлифтингу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, шумков вадим
Шумков поблагодарил за рекорды спортсменку из Кургана Фото:

Курганская чемпионка по пауэрлифтингу Анна Васильева установила несколько рекордов России. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил спортсменку и отправил ей через коллег подарки. Об этом глава области рассказал в своем telegram-канале.

«В прошлом году воспитанница нашей спортивной школы олимпийского резерва №1 Анна Васильева установила пять рекордов России в весовой категории 69 кг. Попросил коллег передать ей подарки», — сообщил в посте Шумков.

Шумков уточнил, что Васильева готовится к очередному чемпионату по пауэрлифтингу, который пройдет в марте в Обнинске. Он поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона. Подарок от главы области спортсменке вручили замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник областного управления спорта Сергей Моторин.

Васильева является мастером спорта России, пятикратным рекордсменом страны, победителем чемпионатов, международных соревнований по пауэрлифтингу. В Туле на Кубке России спортсменка установила рекорды по пауэрлифтингу в троеборье.

Губернатор Шумков отправил подарки чемпионке Васильевой
Губернатор Шумков отправил подарки чемпионке Васильевой
Фото:

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Курганская чемпионка по пауэрлифтингу Анна Васильева установила несколько рекордов России. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил спортсменку и отправил ей через коллег подарки. Об этом глава области рассказал в своем telegram-канале. «В прошлом году воспитанница нашей спортивной школы олимпийского резерва №1 Анна Васильева установила пять рекордов России в весовой категории 69 кг. Попросил коллег передать ей подарки», — сообщил в посте Шумков. Шумков уточнил, что Васильева готовится к очередному чемпионату по пауэрлифтингу, который пройдет в марте в Обнинске. Он поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона. Подарок от главы области спортсменке вручили замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник областного управления спорта Сергей Моторин. Васильева является мастером спорта России, пятикратным рекордсменом страны, победителем чемпионатов, международных соревнований по пауэрлифтингу. В Туле на Кубке России спортсменка установила рекорды по пауэрлифтингу в троеборье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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