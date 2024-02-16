Курганская чемпионка по пауэрлифтингу Анна Васильева установила несколько рекордов России. Губернатор региона Вадим Шумков поздравил спортсменку и отправил ей через коллег подарки. Об этом глава области рассказал в своем telegram-канале.
«В прошлом году воспитанница нашей спортивной школы олимпийского резерва №1 Анна Васильева установила пять рекордов России в весовой категории 69 кг. Попросил коллег передать ей подарки», — сообщил в посте Шумков.
Шумков уточнил, что Васильева готовится к очередному чемпионату по пауэрлифтингу, который пройдет в марте в Обнинске. Он поблагодарил чемпионку за вклад в пополнение копилки спортивных достижений региона. Подарок от главы области спортсменке вручили замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова и начальник областного управления спорта Сергей Моторин.
Васильева является мастером спорта России, пятикратным рекордсменом страны, победителем чемпионатов, международных соревнований по пауэрлифтингу. В Туле на Кубке России спортсменка установила рекорды по пауэрлифтингу в троеборье.
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