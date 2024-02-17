Die Welt раскрыла главного претендента на пост генсека НАТО

После ухода с поста генсека НАТО Йенса Столтенберга его место займет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом написало немецкое издание Die Welt, ссылаясь на высокопоставленного дипломата альянса.
«Появляется все больше признаков того, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте теперь станет генеральным секретарем НАТО», — передает издание слова дипломата НАТО. Он добавил, что Рютте в настоящее время ведет много переговоров, и его поддержка растет.
В материале отмечают, что Рютте уже выразил свою заинтересованность в должности главы НАТО. Кроме того, 21 страна уже обозначила ему свою поддержку, и только Венгрия выразила обеспокоенность.
4 июля страны НАТО согласовали продление полномочий Столтенберга до 1 октября 2024 года. Тогда он подтвердил, что не собирается идти на продление срока своего пребывания в должности генсека.
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