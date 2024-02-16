16 февраля 2024

В Екатеринбурге нашли застреленным майора полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Ружье. Челябинск., ружье
Рядом с телом майора нашли охотничье ружье (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге позавчера нашли застреленным майора полиции, служившего в ГИБДД. Об этом сообщил источник.

«Позавчера еще было это. Скрывают. По предварительной информации, вышел из дома и покончил с собой. Рядом нашли охотничье ружье», — передает слова источника E1.RU.

В СУ СКР по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что следователи уже выясняют причины произошедшего. Тело майора направлено на экспертизу. «Сведений о том, что смерть инспектора ГИБДД наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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В Екатеринбурге позавчера нашли застреленным майора полиции, служившего в ГИБДД. Об этом сообщил источник. «Позавчера еще было это. Скрывают. По предварительной информации, вышел из дома и покончил с собой. Рядом нашли охотничье ружье», — передает слова источника E1.RU. В СУ СКР по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что следователи уже выясняют причины произошедшего. Тело майора направлено на экспертизу. «Сведений о том, что смерть инспектора ГИБДД наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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