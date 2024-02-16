В Екатеринбурге нашли застреленным майора полиции

В Екатеринбурге позавчера нашли застреленным майора полиции, служившего в ГИБДД. Об этом сообщил источник.
«Позавчера еще было это. Скрывают. По предварительной информации, вышел из дома и покончил с собой. Рядом нашли охотничье ружье», — передает слова источника E1.RU.
В СУ СКР по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что следователи уже выясняют причины произошедшего. Тело майора направлено на экспертизу. «Сведений о том, что смерть инспектора ГИБДД наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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