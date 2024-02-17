CNN: использование ядерного оружия в космосе приведет к засорению орбиты

17 февраля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Использование ЭМИ-оружия в космосе может повлечь за собой засорение орбиты Фото: spacePD/pickupimage Россия, по данным США, якобы ведет разработку ядерного оружия для использования в космосе, способного нанести ущерб спутникам других государств. Последствия от использования подобного вооружения могут включать появление множества космических обломков, что повлечет за собой засорение орбиты. «Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое способно вывести из строя огромное количество спутников. Подобное оружие может привести к созданию большого количества космических обломков и засорить орбиту», — говорится в материале argumenti.ru со ссылкой на CNN. Там добавили, что это оружие, основанное на ядерном электромагнитном импульсе (ЭМИ), способно создать мощную электромагнитную волну, которая может вывести из строя спутники, включая те, которые обеспечивают мобильную и интернет-связь, например Starlink. Возникает вопрос о том, насколько уязвимы для ЭМИ-оружия спутники GPS и ядерного управления, которые находятся на более высокой орбите. Несмотря на их более защищенное положение, они также подвержены риску в зависимости от близости к источнику ЯЭМИ, возраста спутников и мощности взрыва, заключили в материале. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе являются всего лишь хитрым трюком со стороны США, направленным на убеждение Конгресса в пользу предоставления помощи Украине. Он также заявил, что Вашингтон не обращался к РФ с вопросом о противоспутниковом оружии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, по данным США, якобы ведет разработку ядерного оружия для использования в космосе, способного нанести ущерб спутникам других государств. Последствия от использования подобного вооружения могут включать появление множества космических обломков, что повлечет за собой засорение орбиты. «Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, которое способно вывести из строя огромное количество спутников. Подобное оружие может привести к созданию большого количества космических обломков и засорить орбиту», — говорится в материале argumenti.ru со ссылкой на CNN. Там добавили, что это оружие, основанное на ядерном электромагнитном импульсе (ЭМИ), способно создать мощную электромагнитную волну, которая может вывести из строя спутники, включая те, которые обеспечивают мобильную и интернет-связь, например Starlink. Возникает вопрос о том, насколько уязвимы для ЭМИ-оружия спутники GPS и ядерного управления, которые находятся на более высокой орбите. Несмотря на их более защищенное положение, они также подвержены риску в зависимости от близости к источнику ЯЭМИ, возраста спутников и мощности взрыва, заключили в материале. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе являются всего лишь хитрым трюком со стороны США, направленным на убеждение Конгресса в пользу предоставления помощи Украине. Он также заявил, что Вашингтон не обращался к РФ с вопросом о противоспутниковом оружии.