В Каменске-Уральском снесли аварийный дом, оставив женщину без жилья. Видео

17 февраля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Дом признали аварийным в 2017 году, а снесли его в 2023 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) снесли аварийный дом, но якобы забыли переселить одну жительницу. Об этом URA.RU рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. При этом в городской администрации в подлинности истории предварительно сомневаются. Здание признали аварийным в 2017 году. Жильцам предложили новые квартиры, большинство согласились. Но Надежда отказалась, потому что пришлось бы, во-первых, переехать из центра на окраину, а во-вторых, в меньшую (на десять квадратных метров) по площади квартиру. В суде женщина доказала, что закону это противоречит, но чиновники якобы продолжали настаивать на переселении. «В документах фигурировало, что стоимость предложенной квартиры идентична той, которую снесли — 3,5 млн рублей. Однако по факту новая квартира стоит в два раза дешевле — 1,8 млн рублей», — рассказал Савин. В 2023-м дом снесли, и сейчас Надежда живет у своей многодетной дочери и ютится в комнате с двумя внуками, а все ее вещи хранятся в гараже, добавил он. Женщина обратилась в местную прокуратуру и управление Следственного комитета. Также заявления в ведомства подготовил ОНФ. В мэрию Каменска-Уральского направлен запрос на комментарий. «Да не может такого быть», — прокомментировала сотрудница администрации, не имеющая, впрочем, полномочий выражать официальную позицию властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каменске-Уральском (Свердловская область) снесли аварийный дом, но якобы забыли переселить одну жительницу. Об этом URA.RU рассказал руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. При этом в городской администрации в подлинности истории предварительно сомневаются. Здание признали аварийным в 2017 году. Жильцам предложили новые квартиры, большинство согласились. Но Надежда отказалась, потому что пришлось бы, во-первых, переехать из центра на окраину, а во-вторых, в меньшую (на десять квадратных метров) по площади квартиру. В суде женщина доказала, что закону это противоречит, но чиновники якобы продолжали настаивать на переселении. «В документах фигурировало, что стоимость предложенной квартиры идентична той, которую снесли — 3,5 млн рублей. Однако по факту новая квартира стоит в два раза дешевле — 1,8 млн рублей», — рассказал Савин. В 2023-м дом снесли, и сейчас Надежда живет у своей многодетной дочери и ютится в комнате с двумя внуками, а все ее вещи хранятся в гараже, добавил он. Женщина обратилась в местную прокуратуру и управление Следственного комитета. Также заявления в ведомства подготовил ОНФ. В мэрию Каменска-Уральского направлен запрос на комментарий. «Да не может такого быть», — прокомментировала сотрудница администрации, не имеющая, впрочем, полномочий выражать официальную позицию властей.