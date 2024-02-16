Мэр из ХМАО подарил снегоход победителю соревнований оленеводов

17 февраля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Праздник оленеводов проводится в районе в 83-й раз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В селе Кызым Белоярского района 17 февраля прошел национальный праздник День оленевода. Среди участников состоялась олимпиада, победителю которой глава района Сергей Маненков подарил снегоход «Буран». «Самый яркий праздник коренных народов Севера 83-й раз прошел на территории национального села Казым. Участники олимпиады состязались в гонках на оленьих упряжках, национальной борьбе, бросании тынзяна на хорей, прыжках через нарты. Абсолютный чемпион 2024 года награжден Кубком победителя и ценным призом — снегоходом „Буран“», — сообщил Маненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии присутствовала губернатор Югры Наталья Комарова. Участниками праздника стало более трех тысяч зрителей и туристов. Праздник также пройдет в Ханты-Мансийске 1 и 2 марта. Там участники будут соревноваться на конкурсе профмастерства на Кубок губернатора Югры. В деревне Руссинская мероприятия пройдут 23 марта, а 30 марта оленеводы соберутся поселке Тром-Аган. Завершится национальный праздник в апреле в Когалыме.

В селе Кызым Белоярского района 17 февраля прошел национальный праздник День оленевода. Среди участников состоялась олимпиада, победителю которой глава района Сергей Маненков подарил снегоход «Буран». «Самый яркий праздник коренных народов Севера 83-й раз прошел на территории национального села Казым. Участники олимпиады состязались в гонках на оленьих упряжках, национальной борьбе, бросании тынзяна на хорей, прыжках через нарты. Абсолютный чемпион 2024 года награжден Кубком победителя и ценным призом — снегоходом „Буран“», — сообщил Маненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На мероприятии присутствовала губернатор Югры Наталья Комарова. Участниками праздника стало более трех тысяч зрителей и туристов. Праздник также пройдет в Ханты-Мансийске 1 и 2 марта. Там участники будут соревноваться на конкурсе профмастерства на Кубок губернатора Югры. В деревне Руссинская мероприятия пройдут 23 марта, а 30 марта оленеводы соберутся поселке Тром-Аган. Завершится национальный праздник в апреле в Когалыме.