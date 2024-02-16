В Екатеринбурге пропал 32-летний Иван Плетухин. Его местонахождение неизвестно с 5 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал Иван Плетухин, 32 года. С 5 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».
Особые приметы Ивана: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно.
Если вы видели Ивана или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/id574156600?w=wall-67871781_39559&z=photo-67871781_457244062%2Falbum-67871781_276741668%2Frev
В Екатеринбурге пропал 32-летний Иван Плетухин. Его местонахождение неизвестно с 5 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал Иван Плетухин, 32 года. С 5 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы Ивана: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно. Если вы видели Ивана или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.