16 февраля 2024

В Екатеринбурге почти две недели ищут пропавшего 32-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, тротуар, прохожий, мужчина, дорога, улица
Пропавший мужчина может находиться в вашем городе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 32-летний Иван Плетухин. Его местонахождение неизвестно с 5 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал Иван Плетухин, 32 года. С 5 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы Ивана: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно.

Если вы видели Ивана или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 32-летний Иван Плетухин. Его местонахождение неизвестно с 5 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! В Екатеринбурге пропал Иван Плетухин, 32 года. С 5 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы Ивана: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно. Если вы видели Ивана или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Людмилы — 8 (904) 544-72-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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