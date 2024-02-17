МИД Китая отреагировал на смерть Навального*

МИД КНР назвал смерть Алексея Навального внутренним делом РФ
новость из сюжетаНавальный скончался в колонии
В МИД Китая не стали отвечать на вопрос о смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Там отметили, что это внутреннее дело РФ.
«Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать», — сообщили в МИД КНР, передает
Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Британский МИД попытался возложить на Москву ответственность
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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