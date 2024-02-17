МИД Китая отреагировал на смерть Навального*

МИД Китая назвал смерть Навального* внутренним делом РФ
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МИД КНР назвал смерть Алексея Навального внутренним делом РФ Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

В МИД Китая не стали отвечать на вопрос о смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Там отметили, что это внутреннее дело РФ.

«Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать», — сообщили в МИД КНР, передает агентство AFP.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Британский МИД попытался возложить на Москву ответственность за смерть Навального, передает Pravda.ru.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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В МИД Китая не стали отвечать на вопрос о смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Там отметили, что это внутреннее дело РФ. «Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать», — сообщили в МИД КНР, передает агентство AFP. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Британский МИД попытался возложить на Москву ответственность за смерть Навального, передает Pravda.ru. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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