Кулеба затянулся сигаретой во время прямого эфира. Видео

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба,  stock
Дмитрий Кулеба не обращал внимание на просьбы ведущих телеканала Фото:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал курить сигарету в прямом эфире украинского телемарафона. Он не реагировал на обращения телеведущих.

«Глава МИД Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире», — говорится в сообщении украинского telegram-канала. Отмечается, что он игнорировал просьбы ведущих во время затягивания сигареты.

Ранее Кулеба заявил, что уйдет в отставку после того, как данное решение примет украинский президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что РФ превосходит Украину в количестве боеприпасов.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал курить сигарету в прямом эфире украинского телемарафона. Он не реагировал на обращения телеведущих. «Глава МИД Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире», — говорится в сообщении украинского telegram-канала. Отмечается, что он игнорировал просьбы ведущих во время затягивания сигареты. Ранее Кулеба заявил, что уйдет в отставку после того, как данное решение примет украинский президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что РФ превосходит Украину в количестве боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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