Дмитрий Кулеба не обращал внимание на просьбы ведущих телеканала
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал курить сигарету в прямом эфире украинского телемарафона. Он не реагировал на обращения телеведущих.
«Глава МИД Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире», — говорится в сообщении украинского telegram-канала. Отмечается, что он игнорировал просьбы ведущих во время затягивания сигареты.
Ранее Кулеба заявил, что уйдет в отставку после того, как данное решение примет украинский президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что РФ превосходит Украину в количестве боеприпасов.
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