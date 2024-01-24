Глава МИД Украины признал превосходство российской армии

Глава МИД Украины Кулеба: РФ превосходит Украину в количестве боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, смерч, артиллерия, ураган, рсзо, stock
Запад знает о потребности Украины в боеприпасах, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все солдаты и офицеры украинской армии понимают, что Россия превосходит Украину по количеству артиллерийских боеприпасов. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия превосходит нас по количеству артиллерийских боеприпасов», — передает слова Кулебы газета Welt. Он добавил, что на политическом уровне, включая Европейский союз, НАТО и отдельные правительства, поддерживается необходимость увеличения оборонной мощи Украины. Однако при принятии конкретных решений, между западными лидерами возникают длительные дискуссии, в результате этого ожидание увеличивается на фоне общей нехватки времени.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде также рассказал о нехватке боеприпасов у Украины, включая зенитные ракетные комплексы. Проблема заключается в быстром исчерпании запасов. Экс-президент Украины Петр Порошенко ужаснулся степенью нехватки боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов у украинских военных на передовой, передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все солдаты и офицеры украинской армии понимают, что Россия превосходит Украину по количеству артиллерийских боеприпасов. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Россия превосходит нас по количеству артиллерийских боеприпасов», — передает слова Кулебы газета Welt. Он добавил, что на политическом уровне, включая Европейский союз, НАТО и отдельные правительства, поддерживается необходимость увеличения оборонной мощи Украины. Однако при принятии конкретных решений, между западными лидерами возникают длительные дискуссии, в результате этого ожидание увеличивается на фоне общей нехватки времени. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде также рассказал о нехватке боеприпасов у Украины, включая зенитные ракетные комплексы. Проблема заключается в быстром исчерпании запасов. Экс-президент Украины Петр Порошенко ужаснулся степенью нехватки боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов у украинских военных на передовой, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...