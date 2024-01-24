Глава МИД Украины признал превосходство российской армии

Все солдаты и офицеры украинской армии понимают, что Россия превосходит Украину по количеству артиллерийских боеприпасов. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Россия превосходит нас по количеству артиллерийских боеприпасов», — передает слова Кулебы газета Welt. Он добавил, что на политическом уровне, включая Европейский союз, НАТО и отдельные правительства, поддерживается необходимость увеличения оборонной мощи Украины. Однако при принятии конкретных решений, между западными лидерами возникают длительные дискуссии, в результате этого ожидание увеличивается на фоне общей нехватки времени.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде также рассказал о нехватке боеприпасов у Украины, включая зенитные ракетные комплексы. Проблема заключается в быстром исчерпании запасов. Экс-президент Украины Петр Порошенко ужаснулся степенью нехватки боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов у украинских военных на передовой, передает
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