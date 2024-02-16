Михалков заподозрил свердловского депутата в участии в преступной схеме. Видео

17 февраля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Никита Михалков намекнул на участие депутата Вячеслава Вегнера в схеме с фиктивной регистрацией мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков предположил, что депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер может быть причастен к фиктивному оформлению разрешений для мигрантов в Екатеринбурге. Свое мнение по теме Михалков высказал в эфире программы «БесогонТВ» (видео опубликовано на сайте проекта) — комментируя публичную перепалку Вегнера с депутатом гордумы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым. В начале февраля Жуков в своем telegram-канале опубликовал пост по мотивам задержания людей, помогавших мигрантам с оформлением документов. «Миграционная лавина, легально или нелегально, потихоньку нас захлестывает. За 2023 год в Екатеринбурге на миграционный учет встали 288 тысяч мигрантов — это 18,7% от всего населения города! Сколько из них прошли процедуру законно и прозрачно, а сколько нелегально?.. У меня создается все более устойчивое ощущение, что кто-то „ставит“ на эту внутриполитическую тему для того, чтобы потом раскачать на ней общество!» — написал Жуков. В комментарии пришел Вегнер: «Плохо кончит товарищ. Жаль. Поддался на общую истерию против трудовых ребят». «Главное, что все понимаете. Спасибо за беспокойство», — ответил Жуков. «Просто надо думать, прежде чем поддаваться истерии — понаехали. Национальный вопрос — один из самых болезненных, и лезть туда, не понимая, — самое неблагодарное занятия», — продолжил Вегнер. Его слова силовиков попросили проверить телеканал «Царьград» и движение «Зов народа». «Это [слова Вегнера] что значит? А не есть ли это возможность предположить, что господин Вегнер сам принимает участие в этой схеме [с фиктивной регистрацией мигрантов], раз он так откровенно предупреждает, чем это может кончиться для его коллеги? Сразу после этого приходит новость, что господин Вегнер покинул страну, бежал. Как говорят, в Азербайджан (Вегнер сказал корреспонденту URA.RU, что это неправда — прим. ред.). Что, в принципе, может косвенно подтверждать, что он действительно принимал участие в этой схеме. Ну разве не напрашивается такой довод?» — сказал Михалков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Режиссер Никита Михалков предположил, что депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер может быть причастен к фиктивному оформлению разрешений для мигрантов в Екатеринбурге. Свое мнение по теме Михалков высказал в эфире программы «БесогонТВ» (видео опубликовано на сайте проекта) — комментируя публичную перепалку Вегнера с депутатом гордумы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым. В начале февраля Жуков в своем telegram-канале опубликовал пост по мотивам задержания людей, помогавших мигрантам с оформлением документов. «Миграционная лавина, легально или нелегально, потихоньку нас захлестывает. За 2023 год в Екатеринбурге на миграционный учет встали 288 тысяч мигрантов — это 18,7% от всего населения города! Сколько из них прошли процедуру законно и прозрачно, а сколько нелегально?.. У меня создается все более устойчивое ощущение, что кто-то „ставит“ на эту внутриполитическую тему для того, чтобы потом раскачать на ней общество!» — написал Жуков. В комментарии пришел Вегнер: «Плохо кончит товарищ. Жаль. Поддался на общую истерию против трудовых ребят». «Главное, что все понимаете. Спасибо за беспокойство», — ответил Жуков. «Просто надо думать, прежде чем поддаваться истерии — понаехали. Национальный вопрос — один из самых болезненных, и лезть туда, не понимая, — самое неблагодарное занятия», — продолжил Вегнер. Его слова силовиков попросили проверить телеканал «Царьград» и движение «Зов народа». «Это [слова Вегнера] что значит? А не есть ли это возможность предположить, что господин Вегнер сам принимает участие в этой схеме [с фиктивной регистрацией мигрантов], раз он так откровенно предупреждает, чем это может кончиться для его коллеги? Сразу после этого приходит новость, что господин Вегнер покинул страну, бежал. Как говорят, в Азербайджан (Вегнер сказал корреспонденту URA.RU, что это неправда — прим. ред.). Что, в принципе, может косвенно подтверждать, что он действительно принимал участие в этой схеме. Ну разве не напрашивается такой довод?» — сказал Михалков.