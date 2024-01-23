В Пентагоне сообщили, когда Украина получит истребители F-16

Пентагон: Запад рассчитывает предоставить Украине истребители F-16 в 2024 году

24 января 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

По плану Пентагона ВСУ смогут применять западные истребители уже в этом году Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные партнеры планируют предоставить Украине первые истребители F-16 вместе с техникой для их обслуживания в течение 2024 года. Об этом рассказал помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. «Мы нацелены на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную готовность по программе F-16 в 2024 году. В нее будет входить обучение летчиков и платформы для этого, подготовка техников, инфраструктура, запчасти и боеприпасы. Все, за что отвечает коалиция (союзников Киева — прим. URA.RU)», — представителя Пентагона цитирует ТАСС. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские военные испытывают опасения в отношении перемещения на территорию страны западных истребителей и ракет ПВО. Это связано с высокими рисками их уничтожения силами ВС РФ. По его мнению, сопровождение F-16 будет вызывать сложности для ВСУ, так как каждый такой самолет требует дополнительных ресурсов для поддержания работоспособности. Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказывал, что Киев уже приступил к подготовке аэродромов для использования американских истребителей, пишет телеканал 360.

Западные партнеры планируют предоставить Украине первые истребители F-16 вместе с техникой для их обслуживания в течение 2024 года. Об этом рассказал помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. «Мы нацелены на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную готовность по программе F-16 в 2024 году. В нее будет входить обучение летчиков и платформы для этого, подготовка техников, инфраструктура, запчасти и боеприпасы. Все, за что отвечает коалиция (союзников Киева — прим. URA.RU)», — представителя Пентагона цитирует ТАСС. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские военные испытывают опасения в отношении перемещения на территорию страны западных истребителей и ракет ПВО. Это связано с высокими рисками их уничтожения силами ВС РФ. По его мнению, сопровождение F-16 будет вызывать сложности для ВСУ, так как каждый такой самолет требует дополнительных ресурсов для поддержания работоспособности. Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказывал, что Киев уже приступил к подготовке аэродромов для использования американских истребителей, пишет телеканал 360.