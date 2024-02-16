В Екатеринбурге пассажир накинулся на кондуктора в автобусе. Видео

17 февраля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Конфликт в автобусе начался из-за того, что мужчина не мог понять, доедет ли он до нужной точки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Днем 17 февраля в Екатеринбурге пассажир оскорблял кондуктора автобуса № 68, после чего накинулся на женщину. Сидевший рядом молодой человек выпроводил мужчину из машины, сообщили очевидцы. «Мужчина напал на кондуктора 68-й маршрутки в Екатеринбурге… Сначала мужчина, явно нетрезвый, всю дорогу оскорблял кондуктора, а ближе к остановке конфликт перерос в рукопашную», — передает слова очевидцев telegram-канал «Безумный ЕКБ». Мужчину высадили в районе остановки «Билимбаевская». На кадрах инцидента заметно, что конфликт начался из-за того, что мужчина в грубой форме пытался узнать, доедет ли автобус до нужной остановки. После этого он начал ругаться матом на кондуктора, спрашивая его: «Ты что, вместе со мной в СИЗО сидел?». Также в Екатеринбурге 16 февраля неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Пострадавшему понадобилась скорая помощь, полиция начала проверку из-за проишествия.

Днем 17 февраля в Екатеринбурге пассажир оскорблял кондуктора автобуса № 68, после чего накинулся на женщину. Сидевший рядом молодой человек выпроводил мужчину из машины, сообщили очевидцы. «Мужчина напал на кондуктора 68-й маршрутки в Екатеринбурге… Сначала мужчина, явно нетрезвый, всю дорогу оскорблял кондуктора, а ближе к остановке конфликт перерос в рукопашную», — передает слова очевидцев telegram-канал «Безумный ЕКБ». Мужчину высадили в районе остановки «Билимбаевская». На кадрах инцидента заметно, что конфликт начался из-за того, что мужчина в грубой форме пытался узнать, доедет ли автобус до нужной остановки. После этого он начал ругаться матом на кондуктора, спрашивая его: «Ты что, вместе со мной в СИЗО сидел?». Также в Екатеринбурге 16 февраля неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Пострадавшему понадобилась скорая помощь, полиция начала проверку из-за проишествия.