16 февраля 2024

В Екатеринбурге пассажир накинулся на кондуктора в автобусе. Видео

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Конфликт в автобусе начался из-за того, что мужчина не мог понять, доедет ли он до нужной точки Фото:

Днем 17 февраля в Екатеринбурге пассажир оскорблял кондуктора автобуса № 68, после чего накинулся на женщину. Сидевший рядом молодой человек выпроводил мужчину из машины, сообщили очевидцы.

«Мужчина напал на кондуктора 68-й маршрутки в Екатеринбурге… Сначала мужчина, явно нетрезвый, всю дорогу оскорблял кондуктора, а ближе к остановке конфликт перерос в рукопашную», — передает слова очевидцев telegram-канал «Безумный ЕКБ». Мужчину высадили в районе остановки «Билимбаевская».

На кадрах инцидента заметно, что конфликт начался из-за того, что мужчина в грубой форме пытался узнать, доедет ли автобус до нужной остановки. После этого он начал ругаться матом на кондуктора, спрашивая его: «Ты что, вместе со мной в СИЗО сидел?».

Также в Екатеринбурге 16 февраля неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Пострадавшему понадобилась скорая помощь, полиция начала проверку из-за проишествия.

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Днем 17 февраля в Екатеринбурге пассажир оскорблял кондуктора автобуса № 68, после чего накинулся на женщину. Сидевший рядом молодой человек выпроводил мужчину из машины, сообщили очевидцы. «Мужчина напал на кондуктора 68-й маршрутки в Екатеринбурге… Сначала мужчина, явно нетрезвый, всю дорогу оскорблял кондуктора, а ближе к остановке конфликт перерос в рукопашную», — передает слова очевидцев telegram-канал «Безумный ЕКБ». Мужчину высадили в районе остановки «Билимбаевская». На кадрах инцидента заметно, что конфликт начался из-за того, что мужчина в грубой форме пытался узнать, доедет ли автобус до нужной остановки. После этого он начал ругаться матом на кондуктора, спрашивая его: «Ты что, вместе со мной в СИЗО сидел?». Также в Екатеринбурге 16 февраля неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору, который за ними гнался. Пострадавшему понадобилась скорая помощь, полиция начала проверку из-за проишествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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