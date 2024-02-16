16 февраля 2024

В центре Екатеринбурга столкнулись три машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница, скорая помощь
На месте происшествия очевидцы заметили пожарных, скорую и полицию Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева около бизнес-центра «Высоцкий» столкнулись три машины. На месте работают медики, спасатели и полиция, сообщили очевидцы.

«На Малышева возле „Высоцкого“ столкнулись три машины. Стоят пожарные, скорая, милиция», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На месте происшествия также заметили эвакуатор.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Малышева около бизнес-центра «Высоцкий» столкнулись три машины. На месте работают медики, спасатели и полиция, сообщили очевидцы. «На Малышева возле „Высоцкого“ столкнулись три машины. Стоят пожарные, скорая, милиция», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На месте происшествия также заметили эвакуатор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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