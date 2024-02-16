На месте происшествия очевидцы заметили пожарных, скорую и полицию
В Екатеринбурге на улице Малышева около бизнес-центра «Высоцкий» столкнулись три машины. На месте работают медики, спасатели и полиция, сообщили очевидцы.
«На Малышева возле „Высоцкого“ столкнулись три машины. Стоят пожарные, скорая, милиция», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На месте происшествия также заметили эвакуатор.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.