Происшествия ДТП В центре Екатеринбурга столкнулись три машины. Видео 17 февраля 2024 в 22:56 Размер текста - 17 + На месте происшествия очевидцы заметили пожарных, скорую и полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Малышева около бизнес-центра «Высоцкий» столкнулись три машины. На месте работают медики, спасатели и полиция, сообщили очевидцы. «На Малышева возле „Высоцкого“ столкнулись три машины. Стоят пожарные, скорая, милиция», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На месте происшествия также заметили эвакуатор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. В Екатеринбурге на улице Малышева около бизнес-центра «Высоцкий» столкнулись три машины. На месте работают медики, спасатели и полиция, сообщили очевидцы. «На Малышева возле „Высоцкого“ столкнулись три машины. Стоят пожарные, скорая, милиция», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На месте происшествия также заметили эвакуатор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям