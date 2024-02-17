17 февраля 2024

Немецкий концерн откроет завод по производству боеприпасов на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пуля, нато, патрон,  stock
Завод планирует производить боеприпасы калибра 155 миллиметров Фото:

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть завод на Украине, где будут производиться боеприпасы. Меморандум о строительстве совместного предприятия был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Компания Rheinmetall собирается открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина», — говорится в заявлении предприятия, опубликованном в соцсети Х. В подписании меморандума также участвовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Планируется, что в год будет производиться шестизначное количество боеприпасов калибра 155 миллиметров. Большая часть акций (51%) будет принадлежать немецкому концерну, а 49% — украинской компании.

Представители Rheinmetall обещают произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины к 2025 году. Стоимость контракта на подобное количество снарядов — трехзначная сумма в миллионах евро.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть завод на Украине, где будут производиться боеприпасы. Меморандум о строительстве совместного предприятия был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности. «Компания Rheinmetall собирается открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина», — говорится в заявлении предприятия, опубликованном в соцсети Х. В подписании меморандума также участвовал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Планируется, что в год будет производиться шестизначное количество боеприпасов калибра 155 миллиметров. Большая часть акций (51%) будет принадлежать немецкому концерну, а 49% — украинской компании. Представители Rheinmetall обещают произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины к 2025 году. Стоимость контракта на подобное количество снарядов — трехзначная сумма в миллионах евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...