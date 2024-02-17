В мире Европа Немецкий концерн откроет завод по производству боеприпасов на Украине 17 февраля 2024 в 23:25 Размер текста - 17 + Завод планирует производить боеприпасы калибра 155 миллиметров Фото: Министерство обороны Великобритании Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть завод на Украине, где будут производиться боеприпасы. Меморандум о строительстве совместного предприятия был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности. «Компания Rheinmetall собирается открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина», — говорится в заявлении предприятия, опубликованном в соцсети Х. В подписании меморандума также участвовал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Планируется, что в год будет производиться шестизначное количество боеприпасов калибра 155 миллиметров. Большая часть акций (51%) будет принадлежать немецкому концерну, а 49% — украинской компании. Представители Rheinmetall обещают произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины к 2025 году. Стоимость контракта на подобное количество снарядов — трехзначная сумма в миллионах евро. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть завод на Украине, где будут производиться боеприпасы. Меморандум о строительстве совместного предприятия был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности. «Компания Rheinmetall собирается открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина», — говорится в заявлении предприятия, опубликованном в соцсети Х. В подписании меморандума также участвовал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Планируется, что в год будет производиться шестизначное количество боеприпасов калибра 155 миллиметров. Большая часть акций (51%) будет принадлежать немецкому концерну, а 49% — украинской компании. Представители Rheinmetall обещают произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины к 2025 году. Стоимость контракта на подобное количество снарядов — трехзначная сумма в миллионах евро. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям