Немецкий концерн откроет завод по производству боеприпасов на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть завод на Украине, где будут производиться боеприпасы. Меморандум о строительстве совместного предприятия был подписан на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Компания Rheinmetall собирается открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина», — говорится в заявлении предприятия, опубликованном в соцсети Х. В подписании меморандума также участвовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Планируется, что в год будет производиться шестизначное количество боеприпасов калибра 155 миллиметров. Большая часть акций (51%) будет принадлежать немецкому концерну, а 49% — украинской компании.
Представители Rheinmetall обещают произвести десятки тысяч боеприпасов для Вооруженных сил Украины к 2025 году. Стоимость контракта на подобное количество снарядов — трехзначная сумма в миллионах евро.
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