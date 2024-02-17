Боец СВО из ХМАО смог спастись после того, как ему оторвало конечность

Боец из Советского района с позывным «Зоха» во время бомбардировки потерял нижнюю конечность, однако он не растерялся и оказал себе необходимую помощь до прибытия эвакуации. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».
«В результате бомбардировки „Зоха“ потерял нижнюю часть конечности, но боец не растерялся, оказал себе первую помощь и скрылся в укрытии, где дожидался эвакуации», — написали в telegram-канале. Находясь в составе подразделения ВДВ, он должен был доставить гранатомет своим боевым товарищам для работы на передовой на Бахмутском направлении.
Сейчас раненный солдат находится под наблюдением медиков в госпитале. У него множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Команда #ЮграСолдату проведала земляка и вручила ему набор первой необходимости. «Зоха» собирается вернуться к своим боевым товарищам, как только медицинские показания придут в норму.
Военный из Радужного рассказал, как ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он транспортировал раненого товарища.
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