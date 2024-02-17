17 февраля 2024
16 февраля 2024

Боец СВО из ХМАО смог спастись после того, как ему оторвало конечность

Боец из ХМАО, потерявший конечность, оказал себе первую помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Боец смог оказать себе необходимую помощь, когда ему оторвало конечность Фото:

Боец из Советского района с позывным «Зоха» во время бомбардировки потерял нижнюю конечность, однако он не растерялся и оказал себе необходимую помощь до прибытия эвакуации. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».

«В результате бомбардировки „Зоха“ потерял нижнюю часть конечности, но боец не растерялся, оказал себе первую помощь и скрылся в укрытии, где дожидался эвакуации», — написали в telegram-канале. Находясь в составе подразделения ВДВ, он должен был доставить гранатомет своим боевым товарищам для работы на передовой на Бахмутском направлении.

Сейчас раненный солдат находится под наблюдением медиков в госпитале. У него множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Команда #ЮграСолдату проведала земляка и вручила ему набор первой необходимости. «Зоха» собирается вернуться к своим боевым товарищам, как только медицинские показания придут в норму.

Военный из Радужного рассказал, как ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он транспортировал раненого товарища.

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Боец из Советского района с позывным «Зоха» во время бомбардировки потерял нижнюю конечность, однако он не растерялся и оказал себе необходимую помощь до прибытия эвакуации. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «В результате бомбардировки „Зоха“ потерял нижнюю часть конечности, но боец не растерялся, оказал себе первую помощь и скрылся в укрытии, где дожидался эвакуации», — написали в telegram-канале. Находясь в составе подразделения ВДВ, он должен был доставить гранатомет своим боевым товарищам для работы на передовой на Бахмутском направлении. Сейчас раненный солдат находится под наблюдением медиков в госпитале. У него множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Команда #ЮграСолдату проведала земляка и вручила ему набор первой необходимости. «Зоха» собирается вернуться к своим боевым товарищам, как только медицинские показания придут в норму. Военный из Радужного рассказал, как ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он транспортировал раненого товарища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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