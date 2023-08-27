Участник СВО из ХМАО чудом выбрался из-под обстрела танков

28 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Военнослужащий и его товарищи сумели выжить под перекрестным огнем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мобилизованному из Радужного (ХМАО) удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков во время боев в ДНР, транспортируя раненого товарища. О своем невероятном везении Андрей (имя изменено по просьбе военнослужащего) рассказал корреспонденту URA.RU. «Мы только отработали с АГС [гранатомет] по вражеским позициям, и решили укрыться в подвале близлежащего дома, пока старший нашего отряда пошел связываться с командованием. Только оказалось, что там уже сидят 9 раненых штурмовиков из другой части и ждут эвакуации. Мы только успели предположить, что по нашему укрытию откроют огонь, как в дом прилетел танковый снаряд. Несколько человек умерли на месте, мы же с товарищами выбрались наружу, вытащив из-под обломков нашего травмированного сослуживца. Нужно было бежать», — говорит Андрей. Солдаты уложили раненого товарища на носилки и выдвинулись в сторону единственного относительно безопасного места — дома с курятником. Для того, чтобы бойцы смогли перенести раненого в подвал дома, некоторые из участников группы отвлекали вражеский дрон. «К этому моменту наш старший уже бежал в нашу сторону, услышав взрывы. Но мы об этом не знали, поэтому были удивлены, когда снаряды полетели не в нас, а вообще в другую сторону. Оказалось, что в этот момент украинский дрон заметил нашего старшего, поэтому стреляли по нему. Так он нас спас, и сам чудом уцелел, по нему ни разу не попали. Мы за это время смогли добежать до укрытия и засели в его подвале. И вот здесь мы попали под перекрестный огонь. Несколько украинских танков с двух сторон обстреливали всю площадь рядом с нашим укрытием. Всего было 21 выстрел в нашу сторону, после чего огонь перенаправили совсем в другую сторону, их что-то отвлекло», — сказал военнослужащий. Когда до укрытия добрался старший группы, бойцы решили выдвигаться в другое временное убежище. Раненого товарища оставили с медиком в одном подвале, а сами зашли в другой. Утром следующего дня бойцам сообщили о том, что их травмированного сослуживца повторно зацепило осколком, залетевшим в укрытие. И хотя фрагмент снаряда прилетел прямо в место его предыдущего ранения, он остался жив и его сразу эвакуировали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованному из Радужного (ХМАО) удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков во время боев в ДНР, транспортируя раненого товарища. О своем невероятном везении Андрей (имя изменено по просьбе военнослужащего) рассказал корреспонденту URA.RU. «Мы только отработали с АГС [гранатомет] по вражеским позициям, и решили укрыться в подвале близлежащего дома, пока старший нашего отряда пошел связываться с командованием. Только оказалось, что там уже сидят 9 раненых штурмовиков из другой части и ждут эвакуации. Мы только успели предположить, что по нашему укрытию откроют огонь, как в дом прилетел танковый снаряд. Несколько человек умерли на месте, мы же с товарищами выбрались наружу, вытащив из-под обломков нашего травмированного сослуживца. Нужно было бежать», — говорит Андрей. Солдаты уложили раненого товарища на носилки и выдвинулись в сторону единственного относительно безопасного места — дома с курятником. Для того, чтобы бойцы смогли перенести раненого в подвал дома, некоторые из участников группы отвлекали вражеский дрон. «К этому моменту наш старший уже бежал в нашу сторону, услышав взрывы. Но мы об этом не знали, поэтому были удивлены, когда снаряды полетели не в нас, а вообще в другую сторону. Оказалось, что в этот момент украинский дрон заметил нашего старшего, поэтому стреляли по нему. Так он нас спас, и сам чудом уцелел, по нему ни разу не попали. Мы за это время смогли добежать до укрытия и засели в его подвале. И вот здесь мы попали под перекрестный огонь. Несколько украинских танков с двух сторон обстреливали всю площадь рядом с нашим укрытием. Всего было 21 выстрел в нашу сторону, после чего огонь перенаправили совсем в другую сторону, их что-то отвлекло», — сказал военнослужащий. Когда до укрытия добрался старший группы, бойцы решили выдвигаться в другое временное убежище. Раненого товарища оставили с медиком в одном подвале, а сами зашли в другой. Утром следующего дня бойцам сообщили о том, что их травмированного сослуживца повторно зацепило осколком, залетевшим в укрытие. И хотя фрагмент снаряда прилетел прямо в место его предыдущего ранения, он остался жив и его сразу эвакуировали.