Путин направил телеграмму военным, участвовавшим в освобождении Авдеевки

18 февраля 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Группировка войск «Центр» взяла под контроль Авдеевку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин отправил благодарственную телеграмму группировке войск «Центр», которая полностью освободила Авдеевку (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны. «За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — указано в сообщение, которое было направлено командующему войсками ЦВО, генерал-полковнику Андрею Мордвичеву от Владимира Путина. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первый отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады. Также были отмечены бойцы: 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки, передает телеканал 360. Сообщалось, что город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием Мордвичева. В газете The Wall Street Journal писали, что освобождение Авдеевки после многомесячного штурма является крупнейшей победой президента РФ. Отмечается, что на поле боя инициатива находится у российских солдат из-за нехватки бойцов ВСУ ВСУ после неудачного контрнаступления в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин отправил благодарственную телеграмму группировке войск «Центр», которая полностью освободила Авдеевку (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны. «За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — указано в сообщение, которое было направлено командующему войсками ЦВО, генерал-полковнику Андрею Мордвичеву от Владимира Путина. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первый отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады. Также были отмечены бойцы: 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки, передает телеканал 360. Сообщалось, что город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием Мордвичева. В газете The Wall Street Journal писали, что освобождение Авдеевки после многомесячного штурма является крупнейшей победой президента РФ. Отмечается, что на поле боя инициатива находится у российских солдат из-за нехватки бойцов ВСУ ВСУ после неудачного контрнаступления в 2023 году.