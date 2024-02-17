17 февраля 2024

Пушилин объяснил значимость освобождения Авдеевки

Пушилин: с освобождением Авдеевки города РФ меньше будут обстреливаться
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Пушилин отметил героизм российских солдат «взявших» Авдеевку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Благодаря освобождению Авдеевки территория Донецкой Народной Республики (ДНР) будет меньше подвергаться обстрелу со стороны украинской армии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши военнослужащие, военнослужащие Российской Федерации действительно герои и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше», — высказался о взятии Авдеевки глава ДНР в своем telegram-канале. Пушилин отметил, что отход украинской армии из этого укрепрайона пошатнет веру в победу Украины среди ее западных партнеров.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Только за последние сутки украинские войска в боях за Авдеевку потеряли более 1500 человек личного состава, сообщает телеканал 360.

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Благодаря освобождению Авдеевки территория Донецкой Народной Республики (ДНР) будет меньше подвергаться обстрелу со стороны украинской армии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Наши военнослужащие, военнослужащие Российской Федерации действительно герои и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше», — высказался о взятии Авдеевки глава ДНР в своем telegram-канале. Пушилин отметил, что отход украинской армии из этого укрепрайона пошатнет веру в победу Украины среди ее западных партнеров. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Только за последние сутки украинские войска в боях за Авдеевку потеряли более 1500 человек личного состава, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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