Суд вынес приговор курганцу, переехавшему автомобилем ногу полицейского

18 февраля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к штрафу и принудительным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области получил два года принудительных работ и штраф за то, что покрыл матом сотрудника полиции и переехал его ногу на автомобиле. Об этом сообщается на сайте Мокроусовского районного суда. «Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя села Мокроусово. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и принудительных работ на два года с удержанием в доход государства 15% из зарплаты», — говорится в документе. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть улицы, чтобы остановить пьяного водителя. Когда полицейский открыл дверь, чтобы вывести виновного из машины. Он надавил на педаль газа и переехал ногу потерпевшего, снова пытаясь скрыться. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он покрыл матом полицейского, заявили в суде.

Житель Курганской области получил два года принудительных работ и штраф за то, что покрыл матом сотрудника полиции и переехал его ногу на автомобиле. Об этом сообщается на сайте Мокроусовского районного суда. «Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя села Мокроусово. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и принудительных работ на два года с удержанием в доход государства 15% из зарплаты», — говорится в документе. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть улицы, чтобы остановить пьяного водителя. Когда полицейский открыл дверь, чтобы вывести виновного из машины. Он надавил на педаль газа и переехал ногу потерпевшего, снова пытаясь скрыться. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он покрыл матом полицейского, заявили в суде.