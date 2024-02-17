17 февраля 2024
16 февраля 2024

Суд вынес приговор курганцу, переехавшему автомобилем ногу полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил мужчину к штрафу и принудительным работам Фото:

Житель Курганской области получил два года принудительных работ и штраф за то, что покрыл матом сотрудника полиции и переехал его ногу на автомобиле. Об этом сообщается на сайте Мокроусовского районного суда.

«Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя села Мокроусово. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и принудительных работ на два года с удержанием в доход государства 15% из зарплаты», — говорится в документе.

Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть улицы, чтобы остановить пьяного водителя. Когда полицейский открыл дверь, чтобы вывести виновного из машины. Он надавил на педаль газа и переехал ногу потерпевшего, снова пытаясь скрыться. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он покрыл матом полицейского, заявили в суде.

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Житель Курганской области получил два года принудительных работ и штраф за то, что покрыл матом сотрудника полиции и переехал его ногу на автомобиле. Об этом сообщается на сайте Мокроусовского районного суда. «Суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя села Мокроусово. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и принудительных работ на два года с удержанием в доход государства 15% из зарплаты», — говорится в документе. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть улицы, чтобы остановить пьяного водителя. Когда полицейский открыл дверь, чтобы вывести виновного из машины. Он надавил на педаль газа и переехал ногу потерпевшего, снова пытаясь скрыться. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он покрыл матом полицейского, заявили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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