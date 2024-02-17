17 февраля 2024
16 февраля 2024

Курганцам предлагают работать курьерами за 145 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганцам обещают платить по 145 тысяч рублей за доставку продуктов Фото:

Жителям Кургана предлагают работать доставщиками продуктов с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Вакансии».

«Курьер в Кургане. Что нужно делать: доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя, хорошо ориентироваться в городе, своевременно оповещать команду о времени выхода на доставки и отдых. Зарплата: до 145 658 рублей», — указано в объявлении.

Работодатель предлагает надбавки за погодные условия и работу в выходные дни, бесплатный велосипед и форму. Уточняется, что сотрудник может сам выбирать район, дни и часы доставки. Опыт работы не требуется.

В другой вакансии курганцам обещают платить до 96 тысяч рублей в месяц, а среди достоинств работы указывают разнообразие видов доставки: пешком, на велосипеде, самокате или автомобиле. Работодатель требует, чтобы у сотрудника был телефон на операционной системе Android, гражданство РФ и статус самозанятого.

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Жителям Кургана предлагают работать доставщиками продуктов с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Курьер в Кургане. Что нужно делать: доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя, хорошо ориентироваться в городе, своевременно оповещать команду о времени выхода на доставки и отдых. Зарплата: до 145 658 рублей», — указано в объявлении. Работодатель предлагает надбавки за погодные условия и работу в выходные дни, бесплатный велосипед и форму. Уточняется, что сотрудник может сам выбирать район, дни и часы доставки. Опыт работы не требуется. В другой вакансии курганцам обещают платить до 96 тысяч рублей в месяц, а среди достоинств работы указывают разнообразие видов доставки: пешком, на велосипеде, самокате или автомобиле. Работодатель требует, чтобы у сотрудника был телефон на операционной системе Android, гражданство РФ и статус самозанятого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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