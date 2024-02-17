Курганцам предлагают работать курьерами за 145 тысяч рублей в месяц

18 февраля 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Курганцам обещают платить по 145 тысяч рублей за доставку продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Кургана предлагают работать доставщиками продуктов с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Курьер в Кургане. Что нужно делать: доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя, хорошо ориентироваться в городе, своевременно оповещать команду о времени выхода на доставки и отдых. Зарплата: до 145 658 рублей», — указано в объявлении. Работодатель предлагает надбавки за погодные условия и работу в выходные дни, бесплатный велосипед и форму. Уточняется, что сотрудник может сам выбирать район, дни и часы доставки. Опыт работы не требуется. В другой вакансии курганцам обещают платить до 96 тысяч рублей в месяц, а среди достоинств работы указывают разнообразие видов доставки: пешком, на велосипеде, самокате или автомобиле. Работодатель требует, чтобы у сотрудника был телефон на операционной системе Android, гражданство РФ и статус самозанятого.

Жителям Кургана предлагают работать доставщиками продуктов с зарплатой до 145 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Курьер в Кургане. Что нужно делать: доставлять собранные и оплаченные заказы до квартиры покупателя, хорошо ориентироваться в городе, своевременно оповещать команду о времени выхода на доставки и отдых. Зарплата: до 145 658 рублей», — указано в объявлении. Работодатель предлагает надбавки за погодные условия и работу в выходные дни, бесплатный велосипед и форму. Уточняется, что сотрудник может сам выбирать район, дни и часы доставки. Опыт работы не требуется. В другой вакансии курганцам обещают платить до 96 тысяч рублей в месяц, а среди достоинств работы указывают разнообразие видов доставки: пешком, на велосипеде, самокате или автомобиле. Работодатель требует, чтобы у сотрудника был телефон на операционной системе Android, гражданство РФ и статус самозанятого.