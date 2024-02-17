17 февраля 2024
16 февраля 2024

Пермяки раскупили все билеты на концерт Вячеслава Бутусова

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, бутусов вячеслав
Новый коллектив Вячеслава Бутусова отправился в тур по городам России Фото:

В Перми проданы почти все билеты на концерт Вячеслава Бутусова. Музыкант и экс-лидер популярной рок-группы выступит в прикамской столице с концертной программой «Nautilus Pompilius 40 лет», указано на сайте «Яндекс.Афиша».

«Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — указано на портале сервиса. На момент публикации в продаже остались четыре места в амфитеатре и шесть — в партере. Концерт в Перми запланирован на 25 февраля.

Вячеслав Бутусов — это советский и российский рок-музыкант, певец и композитор. Он лидер и вокалист групп: Nautilus Pompilius (1982—1997), «Ю-Питер» (2001—2017) и «Орден Славы» (с 2017 года). Бутусов носит звание «Заслуженный артист РФ», является лауреатом премии Ленинского комсомола. С юбилейной программой музыкант выступит во многих городах России, в том числе — в Салехарде.

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В Перми проданы почти все билеты на концерт Вячеслава Бутусова. Музыкант и экс-лидер популярной рок-группы выступит в прикамской столице с концертной программой «Nautilus Pompilius 40 лет», указано на сайте «Яндекс.Афиша». «Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — указано на портале сервиса. На момент публикации в продаже остались четыре места в амфитеатре и шесть — в партере. Концерт в Перми запланирован на 25 февраля. Вячеслав Бутусов — это советский и российский рок-музыкант, певец и композитор. Он лидер и вокалист групп: Nautilus Pompilius (1982—1997), «Ю-Питер» (2001—2017) и «Орден Славы» (с 2017 года). Бутусов носит звание «Заслуженный артист РФ», является лауреатом премии Ленинского комсомола. С юбилейной программой музыкант выступит во многих городах России, в том числе — в Салехарде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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