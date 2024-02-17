17 февраля 2024
16 февраля 2024

Вслед за Лысьвой мэрия Чусового отказалась принимать на баланс бомбоубежище

© Служба новостей «URA.RU»
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Росимущество предлагает муниципалитетам Прикамья взять на баланс десятки бомбоубежищ Фото:

Администрация Чусовского округа Пермского края считает незаконным возложение на нее обязательств по содержанию федерального бомбоубежища. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества по региону поступил в краевой арбитражный суд. Документ есть в базе данных ведомства. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратилась мэрия Лысьвенского округа.

«Спорным документом из казны России на баланс муниципалитета передаются объекты гражданской обороны. Суд удовлетворил ходатайство администрации (Чусовского округа — прим. URA.RU) о приостановлении действия спорного акта на период рассмотрения спора», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство.

Похожая ситуация наблюдается в Краснокамске. По данным местных властей, на территории 55 подобных объектов, принадлежащих РФ. Теруправление Росимущества предлагает муниципалитетам Прикамья взять ответственность за содержание и восстановление десятков строений гражданской обороны. Специалисты отмечают, что большинство из них находится в плохом состоянии.

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Администрация Чусовского округа Пермского края считает незаконным возложение на нее обязательств по содержанию федерального бомбоубежища. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества по региону поступил в краевой арбитражный суд. Документ есть в базе данных ведомства. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратилась мэрия Лысьвенского округа. «Спорным документом из казны России на баланс муниципалитета передаются объекты гражданской обороны. Суд удовлетворил ходатайство администрации (Чусовского округа — прим. URA.RU) о приостановлении действия спорного акта на период рассмотрения спора», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Похожая ситуация наблюдается в Краснокамске. По данным местных властей, на территории 55 подобных объектов, принадлежащих РФ. Теруправление Росимущества предлагает муниципалитетам Прикамья взять ответственность за содержание и восстановление десятков строений гражданской обороны. Специалисты отмечают, что большинство из них находится в плохом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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