Вслед за Лысьвой мэрия Чусового отказалась принимать на баланс бомбоубежище

18 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Росимущество предлагает муниципалитетам Прикамья взять на баланс десятки бомбоубежищ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Чусовского округа Пермского края считает незаконным возложение на нее обязательств по содержанию федерального бомбоубежища. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества по региону поступил в краевой арбитражный суд. Документ есть в базе данных ведомства. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратилась мэрия Лысьвенского округа. «Спорным документом из казны России на баланс муниципалитета передаются объекты гражданской обороны. Суд удовлетворил ходатайство администрации (Чусовского округа — прим. URA.RU) о приостановлении действия спорного акта на период рассмотрения спора», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Похожая ситуация наблюдается в Краснокамске. По данным местных властей, на территории 55 подобных объектов, принадлежащих РФ. Теруправление Росимущества предлагает муниципалитетам Прикамья взять ответственность за содержание и восстановление десятков строений гражданской обороны. Специалисты отмечают, что большинство из них находится в плохом состоянии.

Администрация Чусовского округа Пермского края считает незаконным возложение на нее обязательств по содержанию федерального бомбоубежища. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества по региону поступил в краевой арбитражный суд. Документ есть в базе данных ведомства. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратилась мэрия Лысьвенского округа. «Спорным документом из казны России на баланс муниципалитета передаются объекты гражданской обороны. Суд удовлетворил ходатайство администрации (Чусовского округа — прим. URA.RU) о приостановлении действия спорного акта на период рассмотрения спора», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. Похожая ситуация наблюдается в Краснокамске. По данным местных властей, на территории 55 подобных объектов, принадлежащих РФ. Теруправление Росимущества предлагает муниципалитетам Прикамья взять ответственность за содержание и восстановление десятков строений гражданской обороны. Специалисты отмечают, что большинство из них находится в плохом состоянии.