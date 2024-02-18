Путин: события на украинском направлении являются вопросом жизни и смерти

Владимир Путин заявил о важности украинского направления для России
Все, что происходит на украинском направлении, это вопрос жизни и смерти для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«И для нас самих, и для слушателей за рубежом важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, насколько чувствительно все, что происходит на украинском направлении. <…> Для нас — это судьба. Вопрос жизни и смерти», —
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.