Путин: события на украинском направлении являются вопросом жизни и смерти

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о важности украинского направления для России Фото:

Все, что происходит на украинском направлении, это вопрос жизни и смерти для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«И для нас самих, и для слушателей за рубежом важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, насколько чувствительно все, что происходит на украинском направлении. <…> Для нас — это судьба. Вопрос жизни и смерти», — заявил Владимир Путин. Интервью с Зарубиным опубликовано в telegram-канале журналиста.

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Все, что происходит на украинском направлении, это вопрос жизни и смерти для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. «И для нас самих, и для слушателей за рубежом важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, насколько чувствительно все, что происходит на украинском направлении. <…> Для нас — это судьба. Вопрос жизни и смерти», — заявил Владимир Путин. Интервью с Зарубиным опубликовано в telegram-канале журналиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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