Путин: события на украинском направлении являются вопросом жизни и смерти

18 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о важности украинского направления для России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Все, что происходит на украинском направлении, это вопрос жизни и смерти для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. «И для нас самих, и для слушателей за рубежом важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, насколько чувствительно все, что происходит на украинском направлении. <…> Для нас — это судьба. Вопрос жизни и смерти», — заявил Владимир Путин. Интервью с Зарубиным опубликовано в telegram-канале журналиста.

Все, что происходит на украинском направлении, это вопрос жизни и смерти для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. «И для нас самих, и для слушателей за рубежом важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, насколько чувствительно все, что происходит на украинском направлении. <…> Для нас — это судьба. Вопрос жизни и смерти», — заявил Владимир Путин. Интервью с Зарубиным опубликовано в telegram-канале журналиста.