Екатеринбуржца, приехавшего к проститутке, избили и ограбили мужчины в масках

18 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Мужчины в масках забрали у екатеринбуржца 30 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Екатеринбурга Сергей (имя изменено) 17 февраля приехал к проститутке, где его избили и ограбили на 30 тысяч рублей мужчины в масках. Пострадавшего заперли в подвале, откуда ему удалось самостоятельно выбраться. О произошедшем рассказал сам екатеринбуржец. В социальных сетях Сергей нашел девушку, которая предложила свои интим-услуги за четыре тысячи рублей. После чего он отправился по назначенному адресу в центр города. «Она меня встретила, на вид очень приятная девушка, она мне понравилась. Проводила в ванну. Я разделся и начал принимать душ, а когда я вышел, на меня неожиданно накинулись два человека, они были в масках и с битами», — передает Е1.RU слова мужчины. По словам Сергея, неизвестные в масках избивали его, пока он не отдал им 30 тысяч рублей. Позже пострадавший попытался убежать, но его поймали и заперли в подвале. Однако вскоре ему удалось выбраться оттуда. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. «До настоящего времени возможный пострадавший в полицию не обращался», — сказали в ведомстве. Там отметили, что уже начали проверку, а екатеринбуржцу рекомендовали обратиться в отдел полиции №1.

Житель Екатеринбурга Сергей (имя изменено) 17 февраля приехал к проститутке, где его избили и ограбили на 30 тысяч рублей мужчины в масках. Пострадавшего заперли в подвале, откуда ему удалось самостоятельно выбраться. О произошедшем рассказал сам екатеринбуржец. В социальных сетях Сергей нашел девушку, которая предложила свои интим-услуги за четыре тысячи рублей. После чего он отправился по назначенному адресу в центр города. «Она меня встретила, на вид очень приятная девушка, она мне понравилась. Проводила в ванну. Я разделся и начал принимать душ, а когда я вышел, на меня неожиданно накинулись два человека, они были в масках и с битами», — передает Е1.RU слова мужчины. По словам Сергея, неизвестные в масках избивали его, пока он не отдал им 30 тысяч рублей. Позже пострадавший попытался убежать, но его поймали и заперли в подвале. Однако вскоре ему удалось выбраться оттуда. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. «До настоящего времени возможный пострадавший в полицию не обращался», — сказали в ведомстве. Там отметили, что уже начали проверку, а екатеринбуржцу рекомендовали обратиться в отдел полиции №1.