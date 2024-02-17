17 февраля 2024

Екатеринбуржца, приехавшего к проститутке, избили и ограбили мужчины в масках

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Мужчины в масках забрали у екатеринбуржца 30 тысяч рублей Фото:

Житель Екатеринбурга Сергей (имя изменено) 17 февраля приехал к проститутке, где его избили и ограбили на 30 тысяч рублей мужчины в масках. Пострадавшего заперли в подвале, откуда ему удалось самостоятельно выбраться. О произошедшем рассказал сам екатеринбуржец.

В социальных сетях Сергей нашел девушку, которая предложила свои интим-услуги за четыре тысячи рублей. После чего он отправился по назначенному адресу в центр города. «Она меня встретила, на вид очень приятная девушка, она мне понравилась. Проводила в ванну. Я разделся и начал принимать душ, а когда я вышел, на меня неожиданно накинулись два человека, они были в масках и с битами», — передает Е1.RU слова мужчины.

По словам Сергея, неизвестные в масках избивали его, пока он не отдал им 30 тысяч рублей. Позже пострадавший попытался убежать, но его поймали и заперли в подвале. Однако вскоре ему удалось выбраться оттуда.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. «До настоящего времени возможный пострадавший в полицию не обращался», — сказали в ведомстве. Там отметили, что уже начали проверку, а екатеринбуржцу рекомендовали обратиться в отдел полиции №1.

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Житель Екатеринбурга Сергей (имя изменено) 17 февраля приехал к проститутке, где его избили и ограбили на 30 тысяч рублей мужчины в масках. Пострадавшего заперли в подвале, откуда ему удалось самостоятельно выбраться. О произошедшем рассказал сам екатеринбуржец. В социальных сетях Сергей нашел девушку, которая предложила свои интим-услуги за четыре тысячи рублей. После чего он отправился по назначенному адресу в центр города. «Она меня встретила, на вид очень приятная девушка, она мне понравилась. Проводила в ванну. Я разделся и начал принимать душ, а когда я вышел, на меня неожиданно накинулись два человека, они были в масках и с битами», — передает Е1.RU слова мужчины. По словам Сергея, неизвестные в масках избивали его, пока он не отдал им 30 тысяч рублей. Позже пострадавший попытался убежать, но его поймали и заперли в подвале. Однако вскоре ему удалось выбраться оттуда. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. «До настоящего времени возможный пострадавший в полицию не обращался», — сказали в ведомстве. Там отметили, что уже начали проверку, а екатеринбуржцу рекомендовали обратиться в отдел полиции №1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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