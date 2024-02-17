17 февраля 2024
16 февраля 2024

Роль молодого Жириновского сыграет актер, которого предложил тюменский депутат. Видео

Актер, которого предложил тюменский депутат Вершинин, сыграет роль Жириновского
© Служба новостей «URA.RU»
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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Предположение Вершинина (на фото) оправдалось — Кологривый сыграет Жириновского Фото:

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий одобрил актера, которого предлагал депутат тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин. Роль молодого Владимира Жириновского сыграет Никита Кологривый, известный по нашумевшему сериалу «Слово Пацана».

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране», — выложил в своем telegram-канале Слуцкий видео с заявлением Кологривого.

Вершинин предлагал кандидатуру этого актера еще неделю назад. Депутат считает, что благодаря Кологривому фильм в итоге получится художественным и не станет пародией. Ему кажется, что актер похож на Жириновского как внешне, так и по характеру.

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий одобрил актера, которого предлагал депутат тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин. Роль молодого Владимира Жириновского сыграет Никита Кологривый, известный по нашумевшему сериалу «Слово Пацана». «Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране», — выложил в своем telegram-канале Слуцкий видео с заявлением Кологривого. Вершинин предлагал кандидатуру этого актера еще неделю назад. Депутат считает, что благодаря Кологривому фильм в итоге получится художественным и не станет пародией. Ему кажется, что актер похож на Жириновского как внешне, так и по характеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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