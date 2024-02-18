Путин: Украина называет Россию «агрессором», но получает от нее деньги

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги от «Газпрома» Фото:

Украина называет Россию «агрессором», получая при этом деньги за транзит российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Одна нитка газопровода работает через Украину. <…> Они деньги получают за транзит. Говорят, что Россия — агрессор. А денежки от „Газпрома“ получают», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале.

В СМИ уже писали, что Украина не планирует прекращать транзит российского газа через свою территорию. При этом Киев активно призывает союзные государства отказаться от энергоресурсов из РФ, передает «Царьград».

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Украина называет Россию «агрессором», получая при этом деньги за транзит российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Одна нитка газопровода работает через Украину. <…> Они деньги получают за транзит. Говорят, что Россия — агрессор. А денежки от „Газпрома“ получают», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале. В СМИ уже писали, что Украина не планирует прекращать транзит российского газа через свою территорию. При этом Киев активно призывает союзные государства отказаться от энергоресурсов из РФ, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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