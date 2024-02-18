Путин: Украина называет Россию «агрессором», но получает от нее деньги

18 февраля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги от «Газпрома» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Украина называет Россию «агрессором», получая при этом деньги за транзит российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Одна нитка газопровода работает через Украину. <…> Они деньги получают за транзит. Говорят, что Россия — агрессор. А денежки от „Газпрома“ получают», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале. В СМИ уже писали, что Украина не планирует прекращать транзит российского газа через свою территорию. При этом Киев активно призывает союзные государства отказаться от энергоресурсов из РФ, передает «Царьград».

Украина называет Россию «агрессором», получая при этом деньги за транзит российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Одна нитка газопровода работает через Украину. <…> Они деньги получают за транзит. Говорят, что Россия — агрессор. А денежки от „Газпрома“ получают», — сказал Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале. В СМИ уже писали, что Украина не планирует прекращать транзит российского газа через свою территорию. При этом Киев активно призывает союзные государства отказаться от энергоресурсов из РФ, передает «Царьград».