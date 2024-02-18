Шойгу и Герасимов лично докладывают Путину о продвижении ВС РФ после Авдеевки

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, герасимов валерий, шойгу сергей
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов рассказывают Владимиру Путину о ходе дальнейшего продвижения в районе Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О ситуации в продолжении наступления после взятия Авдеевки президенту России Владимиру Путину лично докладывают глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что наступательные действия продолжается. До этого в Минобороны РФ рассказали, что армия продвинулась на 8,6 километров.

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О ситуации в продолжении наступления после взятия Авдеевки президенту России Владимиру Путину лично докладывают глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков отметил, что наступательные действия продолжается. До этого в Минобороны РФ рассказали, что армия продвинулась на 8,6 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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