Шойгу и Герасимов лично докладывают Путину о продвижении ВС РФ после Авдеевки

О ситуации в продолжении наступления после взятия Авдеевки президенту России Владимиру Путину лично докладывают глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главы Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Песков отметил, что наступательные действия продолжается. До этого в Минобороны РФ рассказали, что армия продвинулась на 8,6 километров.
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