Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в Авдеевке в день ее освобождения

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 1500 солдат в день взятия Авдеевки армией России
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ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля, рассказали в Минобороны РФ Фото:
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В день освобождения Авдеевки (17 февраля) ВСУ потеряли 1500 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих [в битве за Авдеевку]», — сообщили в telegram-канале ведомства. Отмечается, что российские военные после взятия города продвинулись 8,6 километров.

Город был освобожден 17 февраля. Как шли бои и какие цели сейчас стоят перед ВС РФ на этом участке фронта — в материале URA.RU.

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В день освобождения Авдеевки (17 февраля) ВСУ потеряли 1500 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих [в битве за Авдеевку]», — сообщили в telegram-канале ведомства. Отмечается, что российские военные после взятия города продвинулись 8,6 километров. Город был освобожден 17 февраля. Как шли бои и какие цели сейчас стоят перед ВС РФ на этом участке фронта — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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