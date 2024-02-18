Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в Авдеевке в день ее освобождения

ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля, рассказали в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В день освобождения Авдеевки (17 февраля) ВСУ потеряли 1500 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих [в битве за Авдеевку]», — сообщили в
Город был освобожден 17 февраля. Как шли бои и какие цели сейчас стоят перед ВС РФ на этом участке фронта — в материале URA.RU.
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