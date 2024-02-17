В УГИБДД сообщений об аварии не поступало
Под Нижним Тагилом в поселке Уралец (Свердловская область) 16 февраля автобус, перевозивший детей, въехал в остановку. Об этом рассказал очевидец аварии.
«Сегодня утром в поселке Уралец автобус, который перевозил детей, врезался в будку. По словам очевидцев, дети не пострадали», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве отметили, что сообщений по данному факту не поступало.
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