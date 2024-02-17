Под Нижним Тагилом автобус, перевозивший детей, влетел в остановку. Фото

18 февраля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

В УГИБДД сообщений об аварии не поступало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Нижним Тагилом в поселке Уралец (Свердловская область) 16 февраля автобус, перевозивший детей, въехал в остановку. Об этом рассказал очевидец аварии. «Сегодня утром в поселке Уралец автобус, который перевозил детей, врезался в будку. По словам очевидцев, дети не пострадали», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве отметили, что сообщений по данному факту не поступало. Фото: telegram-канал «Реальный Тагил», https://t.me/real_tagil/16903

Под Нижним Тагилом в поселке Уралец (Свердловская область) 16 февраля автобус, перевозивший детей, въехал в остановку. Об этом рассказал очевидец аварии. «Сегодня утром в поселке Уралец автобус, который перевозил детей, врезался в будку. По словам очевидцев, дети не пострадали», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве отметили, что сообщений по данному факту не поступало.