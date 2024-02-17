17 февраля 2024

Под Нижним Тагилом автобус, перевозивший детей, влетел в остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В УГИБДД сообщений об аварии не поступало Фото:

Под Нижним Тагилом в поселке Уралец (Свердловская область) 16 февраля автобус, перевозивший детей, въехал в остановку. Об этом рассказал очевидец аварии.

«Сегодня утром в поселке Уралец автобус, который перевозил детей, врезался в будку. По словам очевидцев, дети не пострадали», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве отметили, что сообщений по данному факту не поступало.

Фото:

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Под Нижним Тагилом в поселке Уралец (Свердловская область) 16 февраля автобус, перевозивший детей, въехал в остановку. Об этом рассказал очевидец аварии. «Сегодня утром в поселке Уралец автобус, который перевозил детей, врезался в будку. По словам очевидцев, дети не пострадали», — передает telegram-канал «Реальный Тагил» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве отметили, что сообщений по данному факту не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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