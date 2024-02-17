В Ханты-Мансийске (ХМАО) на перекрестке улиц Мира и Строителей произошло столкновение легкового автомобиля и машины центра медицины катастроф. При ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, рассказал корреспонденту URA.RU заместитель начальника отдела информации УМВД России по ХМАО Андрей Воронцов.
«На пересечении улиц Мира и Строителей столкнулись легковой автомобиль и машина центра медицины катастроф. В ДТП пострадал только водитель легкового автомобиля, ему оказывается помощь», — сообщил Воронцов.
По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение. Детали ДТП устанавливаются.
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