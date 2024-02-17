17 февраля 2024
16 февраля 2024

В ХМАО в ДТП с машиной медиков пострадал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Водитель не уступил дорогу машине центра медицины катастроф и попал в ДТП Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) на перекрестке улиц Мира и Строителей произошло столкновение легкового автомобиля и машины центра медицины катастроф. При ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, рассказал корреспонденту URA.RU заместитель начальника отдела информации УМВД России по ХМАО Андрей Воронцов.

«На пересечении улиц Мира и Строителей столкнулись легковой автомобиль и машина центра медицины катастроф. В ДТП пострадал только водитель легкового автомобиля, ему оказывается помощь», — сообщил Воронцов.

По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение. Детали ДТП устанавливаются.

Результат ДТП с машиной центра медицины катастроф
Результат ДТП с машиной центра медицины катастроф
Фото:

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) на перекрестке улиц Мира и Строителей произошло столкновение легкового автомобиля и машины центра медицины катастроф. При ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, рассказал корреспонденту URA.RU заместитель начальника отдела информации УМВД России по ХМАО Андрей Воронцов. «На пересечении улиц Мира и Строителей столкнулись легковой автомобиль и машина центра медицины катастроф. В ДТП пострадал только водитель легкового автомобиля, ему оказывается помощь», — сообщил Воронцов. По предварительным данным, водитель легковушки не заметил проблесковых маячков на машине медиков и не уступил дорогу, в результате этого произошло столкновение. Детали ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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