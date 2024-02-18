МИД Китая после диалога с Украиной заявил о поддержке мирного решения конфликта

18 февраля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Ван И поддержал идею переговоров по Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине должен быть решен при помощи переговоров. Об этом заявили в МИД Китая после встречи глав министерств иностранных дел КНР и Украины — Ван И и Дмитрия Кулебы в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. «Ван И изложил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу, подчеркнув, что Китай настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь», — говорится в заявлении . Также Китай выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта. Кулеба в X рассказал, что китайскому коллеге было изложено видение работы Украины в предстоящем глобальном саммите в Швейцарии. Также стороны обсудили и торговлю. Пекин и Киев надеются на развитие отношений независимо от международной обстановки. В этом году должен пройти саммит по Украине в Швейцарии. Вероятно, на нем будет обсуждаться украинский мирный план. Согласно ему, переговоры между Москвой и Киевом должны идти при условии вывода войск ВС РФ из зоны спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров считает формулу мира от президента Украины Владимир Зеленского «пустышкой». Россия настаивает на переговорах, при которых позиции ВС РФ в зоне СВО будут сохранены.

Конфликт на Украине должен быть решен при помощи переговоров. Об этом заявили в МИД Китая после встречи глав министерств иностранных дел КНР и Украины — Ван И и Дмитрия Кулебы в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. «Ван И изложил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу, подчеркнув, что Китай настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь», — говорится в заявлении. Также Китай выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта. Кулеба в X рассказал, что китайскому коллеге было изложено видение работы Украины в предстоящем глобальном саммите в Швейцарии. Также стороны обсудили и торговлю. Пекин и Киев надеются на развитие отношений независимо от международной обстановки. В этом году должен пройти саммит по Украине в Швейцарии. Вероятно, на нем будет обсуждаться украинский мирный план. Согласно ему, переговоры между Москвой и Киевом должны идти при условии вывода войск ВС РФ из зоны спецоперации. Глава МИД России Сергей Лавров считает формулу мира от президента Украины Владимир Зеленского «пустышкой». Россия настаивает на переговорах, при которых позиции ВС РФ в зоне СВО будут сохранены.