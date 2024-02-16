Лавров раскрыл сущность «формулы мира» Зеленского

Лавров: «формула мира» Зеленского является пустышкой
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Украина пытается «охмурить» все страны мирового большинства, заявил Сергей Лавров Фото:

«Формула мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта с Россией является пустышкой. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, что это пустышка и просто, как минимум, неумная инициатива, это всем понятно», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Трансляция велась на YouTube канале МИД России. Он добавил, что Украина пытается «охмурить» все страны мирового большинства на поддержку тупиковой «формулы мира».

«Формула мира» Зеленского состоит из нескольких пунктов. Один из его пунктов гласит, что России следует вывести свои войска из зоны спецоперации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что формула Зеленского имела одну цель — добиться капитуляции России при помощи Запада.

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«Формула мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования конфликта с Россией является пустышкой. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «То, что это пустышка и просто, как минимум, неумная инициатива, это всем понятно», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Трансляция велась на YouTube канале МИД России. Он добавил, что Украина пытается «охмурить» все страны мирового большинства на поддержку тупиковой «формулы мира». «Формула мира» Зеленского состоит из нескольких пунктов. Один из его пунктов гласит, что России следует вывести свои войска из зоны спецоперации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что формула Зеленского имела одну цель — добиться капитуляции России при помощи Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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