Глава Тюменской области поздравил тюменку, получившую серебро на лыжных гонках. Фото

18 февраля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Моор поблагодарил всех спортсменов, подаривших яркие эмоции зрителям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина завоевала серебро в марафоне на 50 километров. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил тюменку с медалью. «Поздравил одного из лидеров тюменской команды Татьяну Сорину с серебряной медалью. Программа лыжных гонок Всероссийской Спартакиады сильнейших завершилась женским марафоном на 50 километров», — написал Моор в своем telegram-канале. Всего у команды Тюменской области четыре серебра и две бронзы, подытожил губернатор. Он поблагодарил всех спортсменов за яркие эмоции, которые они подарили болельщикам. Сорина является настоящим героем. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Моор лично поздравил тюменку, получившую серебро на лыжных гонках Фото: Александр Моор

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина завоевала серебро в марафоне на 50 километров. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил тюменку с медалью. «Поздравил одного из лидеров тюменской команды Татьяну Сорину с серебряной медалью. Программа лыжных гонок Всероссийской Спартакиады сильнейших завершилась женским марафоном на 50 километров», — написал Моор в своем telegram-канале. Всего у команды Тюменской области четыре серебра и две бронзы, подытожил губернатор. Он поблагодарил всех спортсменов за яркие эмоции, которые они подарили болельщикам. Сорина является настоящим героем. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.