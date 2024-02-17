Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина завоевала серебро в марафоне на 50 километров. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил тюменку с медалью.
«Поздравил одного из лидеров тюменской команды Татьяну Сорину с серебряной медалью. Программа лыжных гонок Всероссийской Спартакиады сильнейших завершилась женским марафоном на 50 километров», — написал Моор в своем telegram-канале.
Всего у команды Тюменской области четыре серебра и две бронзы, подытожил губернатор. Он поблагодарил всех спортсменов за яркие эмоции, которые они подарили болельщикам.
Сорина является настоящим героем. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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