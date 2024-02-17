17 февраля 2024
16 февраля 2024

Глава Тюменской области поздравил тюменку, получившую серебро на лыжных гонках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Моор поблагодарил всех спортсменов, подаривших яркие эмоции зрителям Фото:

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина завоевала серебро в марафоне на 50 километров. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил тюменку с медалью.

«Поздравил одного из лидеров тюменской команды Татьяну Сорину с серебряной медалью. Программа лыжных гонок Всероссийской Спартакиады сильнейших завершилась женским марафоном на 50 километров», — написал Моор в своем telegram-канале.

Всего у команды Тюменской области четыре серебра и две бронзы, подытожил губернатор. Он поблагодарил всех спортсменов за яркие эмоции, которые они подарили болельщикам.

Сорина является настоящим героем. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Моор лично поздравил тюменку, получившую серебро на лыжных гонках
Моор лично поздравил тюменку, получившую серебро на лыжных гонках
Фото:

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Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина завоевала серебро в марафоне на 50 километров. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил тюменку с медалью. «Поздравил одного из лидеров тюменской команды Татьяну Сорину с серебряной медалью. Программа лыжных гонок Всероссийской Спартакиады сильнейших завершилась женским марафоном на 50 километров», — написал Моор в своем telegram-канале. Всего у команды Тюменской области четыре серебра и две бронзы, подытожил губернатор. Он поблагодарил всех спортсменов за яркие эмоции, которые они подарили болельщикам. Сорина является настоящим героем. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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