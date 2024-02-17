Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку из Тюмени настоящим героем

Вяльбе: тюменская олимпийская чемпионка Сорина — настоящий герой

18 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Тюменка Татьяна Сорина взяла серебряную медаль, несмотря на травму Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Тюменка Татьяна Сорина, которая является олимпийской чемпионкой лыжным гонкам в эстафете — настоящий герой. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Проблемы со здоровьем у Сориной никуда не исчезли, у нее болит нога. Она еще и ребенка кормит, она реально герой — сто процентов, уважение огромное такому человеку. Да, она не вышла на одно награждение, так совпало, что в это время надо было ребенка кормить», — сказала Вяльбе. Сегодня, 18 февраля Сорина взяла серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В 2021 году она тоже заняла второе место, но в эстафете. В Тюмени в лесопарке Гагарина прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Все желающие могли выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров.

Тюменка Татьяна Сорина, которая является олимпийской чемпионкой лыжным гонкам в эстафете — настоящий герой. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Проблемы со здоровьем у Сориной никуда не исчезли, у нее болит нога. Она еще и ребенка кормит, она реально герой — сто процентов, уважение огромное такому человеку. Да, она не вышла на одно награждение, так совпало, что в это время надо было ребенка кормить», — сказала Вяльбе. Сегодня, 18 февраля Сорина взяла серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В 2021 году она тоже заняла второе место, но в эстафете. В Тюмени в лесопарке Гагарина прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Все желающие могли выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров.