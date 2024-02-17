17 февраля 2024
16 февраля 2024

Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку из Тюмени настоящим героем

Вяльбе: тюменская олимпийская чемпионка Сорина — настоящий герой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат по лыжному спринту. Пермь, лыжница, лыжный спорт
Тюменка Татьяна Сорина взяла серебряную медаль, несмотря на травму Фото:

Тюменка Татьяна Сорина, которая является олимпийской чемпионкой лыжным гонкам в эстафете — настоящий герой. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Проблемы со здоровьем у Сориной никуда не исчезли, у нее болит нога. Она еще и ребенка кормит, она реально герой — сто процентов, уважение огромное такому человеку. Да, она не вышла на одно награждение, так совпало, что в это время надо было ребенка кормить», — сказала Вяльбе.

Сегодня, 18 февраля Сорина взяла серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В 2021 году она тоже заняла второе место, но в эстафете.

В Тюмени в лесопарке Гагарина прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Все желающие могли выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменка Татьяна Сорина, которая является олимпийской чемпионкой лыжным гонкам в эстафете — настоящий герой. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Проблемы со здоровьем у Сориной никуда не исчезли, у нее болит нога. Она еще и ребенка кормит, она реально герой — сто процентов, уважение огромное такому человеку. Да, она не вышла на одно награждение, так совпало, что в это время надо было ребенка кормить», — сказала Вяльбе. Сегодня, 18 февраля Сорина взяла серебряную медаль в гонке на 50 километров классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В 2021 году она тоже заняла второе место, но в эстафете. В Тюмени в лесопарке Гагарина прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Все желающие могли выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...