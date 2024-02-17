Лось пришел на автобусную остановку в Пермском районе
В Пермском районе недалеко от краевой столицы лось пытался попасть в автобус. Однако дикое животное не пустили в салон. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. К сообщению прикреплено фото.
«Лося не пустили в автобус на остановке общественного транспорта в Пермском районе», — передает telegram-канал «Пермский край» сообщение от своих подписчиков. На фото видно, как лось смотрит в стекло входной двери автобуса. Дверь уже была закрыта.
Ранее около села Бершетское Пермского района местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.
Лось попытался попасть в автобус в Пермском районе
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