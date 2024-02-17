В Пермском районе в автобус не пустили лося. Фото

18 февраля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Лось пришел на автобусную остановку в Пермском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском районе недалеко от краевой столицы лось пытался попасть в автобус. Однако дикое животное не пустили в салон. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. К сообщению прикреплено фото. «Лося не пустили в автобус на остановке общественного транспорта в Пермском районе», — передает telegram-канал «Пермский край» сообщение от своих подписчиков. На фото видно, как лось смотрит в стекло входной двери автобуса. Дверь уже была закрыта. Ранее около села Бершетское Пермского района местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу. Лось попытался попасть в автобус в Пермском районе Фото: telegram-канал «Пермский край», https://t.me/chp_perm_kray/8883

В Пермском районе недалеко от краевой столицы лось пытался попасть в автобус. Однако дикое животное не пустили в салон. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. К сообщению прикреплено фото. «Лося не пустили в автобус на остановке общественного транспорта в Пермском районе», — передает telegram-канал «Пермский край» сообщение от своих подписчиков. На фото видно, как лось смотрит в стекло входной двери автобуса. Дверь уже была закрыта. Ранее около села Бершетское Пермского района местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.