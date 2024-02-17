17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Пермском районе в автобус не пустили лося. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лось пришел на автобусную остановку в Пермском районе Фото:

В Пермском районе недалеко от краевой столицы лось пытался попасть в автобус. Однако дикое животное не пустили в салон. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. К сообщению прикреплено фото.

«Лося не пустили в автобус на остановке общественного транспорта в Пермском районе», — передает telegram-канал «Пермский край» сообщение от своих подписчиков. На фото видно, как лось смотрит в стекло входной двери автобуса. Дверь уже была закрыта.

Ранее около села Бершетское Пермского района местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.

Лось попытался попасть в автобус в Пермском районе
Лось попытался попасть в автобус в Пермском районе
Фото:

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В Пермском районе недалеко от краевой столицы лось пытался попасть в автобус. Однако дикое животное не пустили в салон. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. К сообщению прикреплено фото. «Лося не пустили в автобус на остановке общественного транспорта в Пермском районе», — передает telegram-канал «Пермский край» сообщение от своих подписчиков. На фото видно, как лось смотрит в стекло входной двери автобуса. Дверь уже была закрыта. Ранее около села Бершетское Пермского района местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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