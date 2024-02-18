Мэр самого скандального города ХМАО испортил отношения с оппозицией накануне выборов президента. Инсайд

Глава Пыть-Яха игнорирует парламентскую оппозицию перед выборами президента

19 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Главу Пыть-Яха упрекнули в отсутствии встреч с оппозицией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новый глава Пыть-Яха, который считается самым беспокойным муниципалитетом из-за «мэропада» и политических скандалов, умудрился испортить отношения с оппозицией накануне выборов президента РФ. С момента вступления в должность Дмитрий Горбунов игнорирует общение с представителями всех парламентский партий, кроме ЕР. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «С момента избрания Горбунова прошло четыре месяца, но он до сих пор не встречался с представителями местных отделений партий. И это перед выборами президента, когда важен каждый. Ощущение, что все его внимание аккумулировали думские единороссы. Прежний глава Александр Морозов регулярно общался с партактивом, и такое невнимание оппозицию обижает», — сетует инсайдер. Информацию о том, что глава города не встречался с представителями оппозиции, подтвердили в местных отделениях ЛДПР и «Новых людей». Связаться с КПРФ на момент публикации не удалось. «Действительно, Морозов ранее собирал представителей местных отделений в мэрии. Мы пока приглашения от главы города не дождались, и лично друг другу не были представлены», — рассказал журналисту URA.RU по телефону либерал-демократ Игорь Кувакин. Уточнить причину, по которой Горбунов так и не познакомился с местной оппозицией, на момент публикации новости не удалось. Ни он, ни его пресс-секретарь Татьяна Чулакова не ответили на звонки корреспондента агентства. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый глава Пыть-Яха, который считается самым беспокойным муниципалитетом из-за «мэропада» и политических скандалов, умудрился испортить отношения с оппозицией накануне выборов президента РФ. С момента вступления в должность Дмитрий Горбунов игнорирует общение с представителями всех парламентский партий, кроме ЕР. Об этом URA.RU рассказал источник в местном истеблишменте. «С момента избрания Горбунова прошло четыре месяца, но он до сих пор не встречался с представителями местных отделений партий. И это перед выборами президента, когда важен каждый. Ощущение, что все его внимание аккумулировали думские единороссы. Прежний глава Александр Морозов регулярно общался с партактивом, и такое невнимание оппозицию обижает», — сетует инсайдер. Информацию о том, что глава города не встречался с представителями оппозиции, подтвердили в местных отделениях ЛДПР и «Новых людей». Связаться с КПРФ на момент публикации не удалось. «Действительно, Морозов ранее собирал представителей местных отделений в мэрии. Мы пока приглашения от главы города не дождались, и лично друг другу не были представлены», — рассказал журналисту URA.RU по телефону либерал-демократ Игорь Кувакин. Уточнить причину, по которой Горбунов так и не познакомился с местной оппозицией, на момент публикации новости не удалось. Ни он, ни его пресс-секретарь Татьяна Чулакова не ответили на звонки корреспондента агентства. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается.