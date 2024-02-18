Развлечения Культура Фильм «Оппенгеймер» стал победителем премии BAFTA 19 февраля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 + «Оппенгеймер» выиграл в семи номинациях BAFTA Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана завоевала семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По итогам награждения стало известно, что работа Нолана была признана лучшим фильмом года. Всего «Оппенгеймер» одержал победу в семи из 13 номинаций BAFTA: лучший фильм года, лучший режиссер — Кристофер Нолан, лучший актер первого плана — Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера, лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший, сыгравший Льюиса Штрауса. Также фильм удостоился премии за операторскую работу, монтаж и музыкальное сопровождение, передает портал Variety. В пяти из 11 номинаций победила картина «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм получил награды за лучшую женскую роль первого плана — Эмма Стоун, сыгравшая Беллу Бакстер, лучший грим и прически, костюмы, визуальные эффекты и художественную постановку. Лучшим анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Мальчик и цапля» японских режиссеров Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки. Фильм «Оппенгеймер» в 2023 году возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов, сообщает НСН. Среди всех скачиваний на подобных ресурсах доля кинокартины Нолана составила 15,45%. Биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана завоевала семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По итогам награждения стало известно, что работа Нолана была признана лучшим фильмом года. Всего «Оппенгеймер» одержал победу в семи из 13 номинаций BAFTA: лучший фильм года, лучший режиссер — Кристофер Нолан, лучший актер первого плана — Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера, лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший, сыгравший Льюиса Штрауса. Также фильм удостоился премии за операторскую работу, монтаж и музыкальное сопровождение, передает портал Variety. В пяти из 11 номинаций победила картина «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм получил награды за лучшую женскую роль первого плана — Эмма Стоун, сыгравшая Беллу Бакстер, лучший грим и прически, костюмы, визуальные эффекты и художественную постановку. Лучшим анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Мальчик и цапля» японских режиссеров Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки. Фильм «Оппенгеймер» в 2023 году возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов, сообщает НСН. Среди всех скачиваний на подобных ресурсах доля кинокартины Нолана составила 15,45%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям