18 февраля 2024

Фильм «Оппенгеймер» стал победителем премии BAFTA

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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
«Оппенгеймер» выиграл в семи номинациях BAFTA Фото:

Биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана завоевала семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По итогам награждения стало известно, что работа Нолана была признана лучшим фильмом года.

Всего «Оппенгеймер» одержал победу в семи из 13 номинаций BAFTA: лучший фильм года, лучший режиссер — Кристофер Нолан, лучший актер первого плана — Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера, лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший, сыгравший Льюиса Штрауса. Также фильм удостоился премии за операторскую работу, монтаж и музыкальное сопровождение, передает портал Variety.

В пяти из 11 номинаций победила картина «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм получил награды за лучшую женскую роль первого плана — Эмма Стоун, сыгравшая Беллу Бакстер, лучший грим и прически, костюмы, визуальные эффекты и художественную постановку. Лучшим анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Мальчик и цапля» японских режиссеров Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки.

Фильм «Оппенгеймер» в 2023 году возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов, сообщает НСН. Среди всех скачиваний на подобных ресурсах доля кинокартины Нолана составила 15,45%.

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Биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана завоевала семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По итогам награждения стало известно, что работа Нолана была признана лучшим фильмом года. Всего «Оппенгеймер» одержал победу в семи из 13 номинаций BAFTA: лучший фильм года, лучший режиссер — Кристофер Нолан, лучший актер первого плана — Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера, лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший, сыгравший Льюиса Штрауса. Также фильм удостоился премии за операторскую работу, монтаж и музыкальное сопровождение, передает портал Variety. В пяти из 11 номинаций победила картина «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм получил награды за лучшую женскую роль первого плана — Эмма Стоун, сыгравшая Беллу Бакстер, лучший грим и прически, костюмы, визуальные эффекты и художественную постановку. Лучшим анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Мальчик и цапля» японских режиссеров Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки. Фильм «Оппенгеймер» в 2023 году возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов, сообщает НСН. Среди всех скачиваний на подобных ресурсах доля кинокартины Нолана составила 15,45%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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