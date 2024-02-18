Фильм «Оппенгеймер» стал победителем премии BAFTA

Биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана завоевала семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). По итогам награждения стало известно, что работа Нолана была признана лучшим фильмом года.
Всего «Оппенгеймер» одержал победу в семи из 13 номинаций BAFTA: лучший фильм года, лучший режиссер — Кристофер Нолан, лучший актер первого плана — Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера, лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший, сыгравший Льюиса Штрауса. Также фильм удостоился премии за операторскую работу, монтаж и музыкальное сопровождение,
В пяти из 11 номинаций победила картина «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм получил награды за лучшую женскую роль первого плана — Эмма Стоун, сыгравшая Беллу Бакстер, лучший грим и прически, костюмы, визуальные эффекты и художественную постановку. Лучшим анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Мальчик и цапля» японских режиссеров Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки.
Фильм «Оппенгеймер» в 2023 году возглавил список самых популярных кинокартин среди пиратских сервисов, сообщает НСН. Среди всех скачиваний на подобных ресурсах доля кинокартины Нолана составила 15,45%.
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