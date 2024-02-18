На рынок России начнут поставлять авто из Индии

19 февраля 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Некоторые иранские автомобили уже представлены на российском рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России могут появиться новые марки автомобилей из Индии и Ирана. Некоторые машины из этих стран уже представлены на российском рынке, сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. «Закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте вполне могут индийские автоконцерны… В прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту. Так, появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — рассказал Сергей Катырин газете «Известия». Источник в правительстве Индии заявил, что информации о выходе автоконцернов страны на рынок РФ пока нет, однако некоторые компании по производству запчастей для машин заинтересованы в этом. Катырин подчеркнул, что в России также могут появиться африканские автомобили, так как, например, Уганда уже сотрудничает с «КамАЗом», а сама страна считается лидером континента по производству электрокаров. В 2023 году китайские автоконцерны продали в РФ более 550 тысяч машин. За год ввоз автомобилей и другого транспорта из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 миллиарда долларов, передает НСН.

В России могут появиться новые марки автомобилей из Индии и Ирана. Некоторые машины из этих стран уже представлены на российском рынке, сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. «Закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте вполне могут индийские автоконцерны… В прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту. Так, появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — рассказал Сергей Катырин газете «Известия». Источник в правительстве Индии заявил, что информации о выходе автоконцернов страны на рынок РФ пока нет, однако некоторые компании по производству запчастей для машин заинтересованы в этом. Катырин подчеркнул, что в России также могут появиться африканские автомобили, так как, например, Уганда уже сотрудничает с «КамАЗом», а сама страна считается лидером континента по производству электрокаров. В 2023 году китайские автоконцерны продали в РФ более 550 тысяч машин. За год ввоз автомобилей и другого транспорта из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 миллиарда долларов, передает НСН.