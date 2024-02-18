18 февраля 2024

На рынок России начнут поставлять авто из Индии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, колесо автомобиля, автомобиль, китайский автопром, автосалон exeed, шины континенталь, шины continental, кроссовер
Некоторые иранские автомобили уже представлены на российском рынке Фото:

В России могут появиться новые марки автомобилей из Индии и Ирана. Некоторые машины из этих стран уже представлены на российском рынке, сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте вполне могут индийские автоконцерны… В прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту. Так, появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — рассказал Сергей Катырин газете «Известия».

Источник в правительстве Индии заявил, что информации о выходе автоконцернов страны на рынок РФ пока нет, однако некоторые компании по производству запчастей для машин заинтересованы в этом. Катырин подчеркнул, что в России также могут появиться африканские автомобили, так как, например, Уганда уже сотрудничает с «КамАЗом», а сама страна считается лидером континента по производству электрокаров.

В 2023 году китайские автоконцерны продали в РФ более 550 тысяч машин. За год ввоз автомобилей и другого транспорта из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 миллиарда долларов, передает НСН.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России могут появиться новые марки автомобилей из Индии и Ирана. Некоторые машины из этих стран уже представлены на российском рынке, сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. «Закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте вполне могут индийские автоконцерны… В прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту. Так, появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель — Saipa — в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России», — рассказал Сергей Катырин газете «Известия». Источник в правительстве Индии заявил, что информации о выходе автоконцернов страны на рынок РФ пока нет, однако некоторые компании по производству запчастей для машин заинтересованы в этом. Катырин подчеркнул, что в России также могут появиться африканские автомобили, так как, например, Уганда уже сотрудничает с «КамАЗом», а сама страна считается лидером континента по производству электрокаров. В 2023 году китайские автоконцерны продали в РФ более 550 тысяч машин. За год ввоз автомобилей и другого транспорта из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 миллиарда долларов, передает НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...