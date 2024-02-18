18 февраля 2024
17 февраля 2024

В Челябинске из-за морозов отменили занятия в школах

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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, учебный класс, гимназия, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, перемена, дистанционное обучение, лицей, отмена занятий
Ученики начальных классов Челябинска 19 февраля останутся дома Фото:

В Челябинске 19 февраля из-за морозов отменяются занятия в первую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

«Сегодня, 19 февраля, комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении. Занятия отменены для школьников с 1 по 4 класс первой смены.

Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. Оставались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены.

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В Челябинске 19 февраля из-за морозов отменяются занятия в первую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). «Сегодня, 19 февраля, комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении. Занятия отменены для школьников с 1 по 4 класс первой смены. Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. Оставались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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