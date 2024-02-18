В Челябинске из-за морозов отменили занятия в школах

19 февраля 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Ученики начальных классов Челябинска 19 февраля останутся дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 19 февраля из-за морозов отменяются занятия в первую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). «Сегодня, 19 февраля, комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении. Занятия отменены для школьников с 1 по 4 класс первой смены. Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. Оставались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены.

В Челябинске 19 февраля из-за морозов отменяются занятия в первую смену с 1 по 4 классы. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). «Сегодня, 19 февраля, комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска», — говорится в сообщении. Занятия отменены для школьников с 1 по 4 класс первой смены. Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. Оставались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены.