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ХМАО стал лидером по росту сторонников ЗОЖ среди регионов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Доля сторонников ЗОЖ в РФ составляет 9% Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял лидирующие позиции среди 57 регионов страны, в которых по итогам 2023 года увеличилось количество приверженцев здорового образа жизни. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании FinExpertiza.

«В 2023 году число адептов здорового образа жизни увеличилось в 57 субъектах. Больше всего людей, активно следящих за здоровьем, прибавилось в Ханты-Мансийском автономном округе», — передают «Известия» данные исследования.

Вместе с ХМАО наибольший прирост сторонников ЗОЖ в Ивановской области, Туве, Ненецком автономном округе и Чувашии. Общий прирост в РФ составил 2,4 миллиона человек. На данный момент доля адептов здорового образа жизни составляет 9% от всего населения страны.

Россияне в 2024 году чаще отдают предпочтение детокс-продуктам. В их корзины входит все больше овощей, фруктов, злаков и кисломолочной продукции. Эксперт по коррекции пищевого поведения Елена Селина, рассказала корреспонденту URA.RU, что тренд на здоровое питание в начале года среди россиян связан с желанием восстановить организм после праздников.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял лидирующие позиции среди 57 регионов страны, в которых по итогам 2023 года увеличилось количество приверженцев здорового образа жизни. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании FinExpertiza. «В 2023 году число адептов здорового образа жизни увеличилось в 57 субъектах. Больше всего людей, активно следящих за здоровьем, прибавилось в Ханты-Мансийском автономном округе», — передают «Известия» данные исследования. Вместе с ХМАО наибольший прирост сторонников ЗОЖ в Ивановской области, Туве, Ненецком автономном округе и Чувашии. Общий прирост в РФ составил 2,4 миллиона человек. На данный момент доля адептов здорового образа жизни составляет 9% от всего населения страны. Россияне в 2024 году чаще отдают предпочтение детокс-продуктам. В их корзины входит все больше овощей, фруктов, злаков и кисломолочной продукции. Эксперт по коррекции пищевого поведения Елена Селина, рассказала корреспонденту URA.RU, что тренд на здоровое питание в начале года среди россиян связан с желанием восстановить организм после праздников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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