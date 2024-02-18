18 февраля 2024
17 февраля 2024

В екатеринбургских садах загорелся дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар тушило 15 сотрудников МЧС Фото:

В садовом товариществе в Екатеринбурге на улице Уткинская ночью 18 января случился пожар. Горело неэксплуатируемое здание, забитое мусором. Возгорание удалось потушить и недопустим огонь к другим домам, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«В 21:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уткинская, садовое товарищество. На площади 25 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом строении… В 21:31 огонь локализован, в 21:43 открытое горение ликвидировано», — говорится на сайте ведомства.

В тушении пожара участвовало 15 пожарных и три машины. Пролив и разбор сгоревших конструкций закончился в 23:15.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В садовом товариществе в Екатеринбурге на улице Уткинская ночью 18 января случился пожар. Горело неэксплуатируемое здание, забитое мусором. Возгорание удалось потушить и недопустим огонь к другим домам, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «В 21:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уткинская, садовое товарищество. На площади 25 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом строении… В 21:31 огонь локализован, в 21:43 открытое горение ликвидировано», — говорится на сайте ведомства. В тушении пожара участвовало 15 пожарных и три машины. Пролив и разбор сгоревших конструкций закончился в 23:15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...