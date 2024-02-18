Пожар тушило 15 сотрудников МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В садовом товариществе в Екатеринбурге на улице Уткинская ночью 18 января случился пожар. Горело неэксплуатируемое здание, забитое мусором. Возгорание удалось потушить и недопустим огонь к другим домам, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«В 21:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уткинская, садовое товарищество. На площади 25 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом строении… В 21:31 огонь локализован, в 21:43 открытое горение ликвидировано», — говорится на сайте ведомства.

В тушении пожара участвовало 15 пожарных и три машины. Пролив и разбор сгоревших конструкций закончился в 23:15.