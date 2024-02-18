Аналитики назвали топ-3 дешевых авианаправлений для жителей ЯНАО

OneTwoTrip: жители ЯНАО дешево могут слетать в Душанбе, Бишкек и Астану

19 февраля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Полет в Душанбе обойдется ямальцам в 17 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в марте 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Кыргызстан) и Астана (Казахстан). В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 17 000 до 19 000 рублей. «За границу жители ЯНАО недорого могут улететь в Душанбе (Таджикистан). Билет в одну сторону в марте стоит около 17 000 рублей. Немного дороже будет стоить поездка в Бишкек (Кыргызстан) — 18 000 рублей и Астану (Казахстан) — 19 000 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Худжанд (Таджикистан) и Баку (Азербайджан) замыкают список самых недорогих зарубежных направлений для ямальцев. Стоимость полета в города составит в среднем 19 500 и 20 000 рублей соответственно. Самыми популярными направления для жителей округа стали Тюмень и Москва. В марте на них приходится 18,9% и 18,8% заказов соответственно. Также среди популярных направлений оказались Уфа (14,9%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,4%), Омск (6,4%), Новосибирск (5,9%), Минеральные Воды (5,0%) и Екатеринбург (4,5%). Полет в Тюмень в марте жителям ЯНАО обойдется в 8 500 рублей. Самым выгодным направлением в начале весны аналитики назвали Красноярск. Билет в одну сторону стоит около 8 000 рублей. В марте и апреле для жителей округа самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нового Уренгоя туда планируют отправиться 26,4% ямальцев, а билет на поезде в среднем будет стоить 3 086 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в марте 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Кыргызстан) и Астана (Казахстан). В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 17 000 до 19 000 рублей. «За границу жители ЯНАО недорого могут улететь в Душанбе (Таджикистан). Билет в одну сторону в марте стоит около 17 000 рублей. Немного дороже будет стоить поездка в Бишкек (Кыргызстан) — 18 000 рублей и Астану (Казахстан) — 19 000 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Худжанд (Таджикистан) и Баку (Азербайджан) замыкают список самых недорогих зарубежных направлений для ямальцев. Стоимость полета в города составит в среднем 19 500 и 20 000 рублей соответственно. Самыми популярными направления для жителей округа стали Тюмень и Москва. В марте на них приходится 18,9% и 18,8% заказов соответственно. Также среди популярных направлений оказались Уфа (14,9%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,4%), Омск (6,4%), Новосибирск (5,9%), Минеральные Воды (5,0%) и Екатеринбург (4,5%). Полет в Тюмень в марте жителям ЯНАО обойдется в 8 500 рублей. Самым выгодным направлением в начале весны аналитики назвали Красноярск. Билет в одну сторону стоит около 8 000 рублей. В марте и апреле для жителей округа самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нового Уренгоя туда планируют отправиться 26,4% ямальцев, а билет на поезде в среднем будет стоить 3 086 рублей.