Аналитики назвали топ-3 дешевых авианаправлений для жителей ЯНАО

Для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в марте 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Кыргызстан) и Астана (Казахстан). В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем от 17 000 до 19 000 рублей.
«За границу жители ЯНАО недорого могут улететь в Душанбе (Таджикистан). Билет в одну сторону в марте стоит около 17 000 рублей. Немного дороже будет стоить поездка в Бишкек (Кыргызстан) — 18 000 рублей и Астану (Казахстан) — 19 000 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Худжанд (Таджикистан) и Баку (Азербайджан) замыкают список самых недорогих зарубежных направлений для ямальцев. Стоимость полета в города составит в среднем 19 500 и 20 000 рублей соответственно.
Самыми популярными направления для жителей округа стали Тюмень и Москва. В марте на них приходится 18,9% и 18,8% заказов соответственно. Также среди популярных направлений оказались Уфа (14,9%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,4%), Омск (6,4%), Новосибирск (5,9%), Минеральные Воды (5,0%) и Екатеринбург (4,5%). Полет в Тюмень в марте жителям ЯНАО обойдется в 8 500 рублей. Самым выгодным направлением в начале весны аналитики назвали Красноярск. Билет в одну сторону стоит около 8 000 рублей.
В марте и апреле для жителей округа самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нового Уренгоя туда планируют отправиться 26,4% ямальцев, а билет на поезде в среднем будет стоить 3 086 рублей.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.