Экс-ректору Пермского университета, где произошла стрельба, смягчили обвинение

19 февраля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношении Дмитрия Красильникова расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Уголовное дело в отношении экс-ректора Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова расследуется по новой статье. Теперь бывший руководитель вуза обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). «Следственный комитет прекратил уголовное преследование Дмитрия Красильникова и его экс-подчиненных по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Теперь дело расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение Красильникову, его бывшему заму Павлу Блуся и сотруднику вуза Михаилу Мухачеву, вернув уголовное дело на дополнительное расследование. Следствие полагало, что все трое, а также экс-офицер Росгвардии Наталья Голованова не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. При этом Генпрокуратура указывала на то, что действия фигурантов уголовного дела не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку к жертвам в вузе привели умышленные действия нападавшего — Тимура Бекмансурова. Стрельба в кампусе ПГНИУ произошла в сентябре 2021 года. В результате атаки Бекмансурова на вуз погибли шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело в отношении экс-ректора Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова расследуется по новой статье. Теперь бывший руководитель вуза обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). «Следственный комитет прекратил уголовное преследование Дмитрия Красильникова и его экс-подчиненных по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Теперь дело расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение Красильникову, его бывшему заму Павлу Блуся и сотруднику вуза Михаилу Мухачеву, вернув уголовное дело на дополнительное расследование. Следствие полагало, что все трое, а также экс-офицер Росгвардии Наталья Голованова не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. При этом Генпрокуратура указывала на то, что действия фигурантов уголовного дела не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку к жертвам в вузе привели умышленные действия нападавшего — Тимура Бекмансурова. Стрельба в кампусе ПГНИУ произошла в сентябре 2021 года. В результате атаки Бекмансурова на вуз погибли шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы.