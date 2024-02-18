18 февраля 2024
17 февраля 2024

Экс-ректору Пермского университета, где произошла стрельба, смягчили обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, красильников дмитрий
Уголовное дело в отношении Дмитрия Красильникова расследуется по статье о злоупотреблении полномочиями Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Уголовное дело в отношении экс-ректора Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова расследуется по новой статье. Теперь бывший руководитель вуза обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

«Следственный комитет прекратил уголовное преследование Дмитрия Красильникова и его экс-подчиненных по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Теперь дело расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение Красильникову, его бывшему заму Павлу Блуся и сотруднику вуза Михаилу Мухачеву, вернув уголовное дело на дополнительное расследование. Следствие полагало, что все трое, а также экс-офицер Росгвардии Наталья Голованова не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета.

При этом Генпрокуратура указывала на то, что действия фигурантов уголовного дела не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку к жертвам в вузе привели умышленные действия нападавшего — Тимура Бекмансурова. Стрельба в кампусе ПГНИУ произошла в сентябре 2021 года. В результате атаки Бекмансурова на вуз погибли шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы.

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Уголовное дело в отношении экс-ректора Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Дмитрия Красильникова расследуется по новой статье. Теперь бывший руководитель вуза обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). «Следственный комитет прекратил уголовное преследование Дмитрия Красильникова и его экс-подчиненных по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Теперь дело расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ отказалась утверждать обвинительное заключение Красильникову, его бывшему заму Павлу Блуся и сотруднику вуза Михаилу Мухачеву, вернув уголовное дело на дополнительное расследование. Следствие полагало, что все трое, а также экс-офицер Росгвардии Наталья Голованова не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. При этом Генпрокуратура указывала на то, что действия фигурантов уголовного дела не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку к жертвам в вузе привели умышленные действия нападавшего — Тимура Бекмансурова. Стрельба в кампусе ПГНИУ произошла в сентябре 2021 года. В результате атаки Бекмансурова на вуз погибли шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы.
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