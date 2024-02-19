Один из крупнейших золотодобытчиков продает бизнес в РФ

Компания Polymetal продает российские активы АО «Мангазея плюс». Заявление опубликовано на официальном сайте компании.
«Polymetal International plc („Polymetal“, „Компания“ или „Группа“) объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки 3,69 миллиарда долларов», — говорится
Компания Polymetal считалась одной из крупнейших российских золотодобытчиков и производителей серебра. 19 мая 2023 года из-за конфликта на Украине она попала под санкции, так как «является значительным источником дохода для российского правительства». В июне 2023 года из-за антироссийских санкций Polymetal сообщила, что компания будет перерегистрирована с острова Джерси в Казахстане.
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