Один из крупнейших золотодобытчиков продает бизнес в РФ

Polymetal занимается продажей российских активов АО «Мангазея плюс»
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Драгоценные слитки. Екатеринбург, слиток, золото, слитки
Polymetal оценил российские активы в 3,69 миллиарда долларов Фото:

Компания Polymetal продает российские активы АО «Мангазея плюс». Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

«Polymetal International plc („Polymetal“, „Компания“ или „Группа“) объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки 3,69 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. Отмечается, что российские активы передаются «Мангазеи».

Компания Polymetal считалась одной из крупнейших российских золотодобытчиков и производителей серебра. 19 мая 2023 года из-за конфликта на Украине она попала под санкции, так как «является значительным источником дохода для российского правительства». В июне 2023 года из-за антироссийских санкций Polymetal сообщила, что компания будет перерегистрирована с острова Джерси в Казахстане.

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Компания Polymetal продает российские активы АО «Мангазея плюс». Заявление опубликовано на официальном сайте компании. «Polymetal International plc („Polymetal“, „Компания“ или „Группа“) объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки 3,69 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. Отмечается, что российские активы передаются «Мангазеи». Компания Polymetal считалась одной из крупнейших российских золотодобытчиков и производителей серебра. 19 мая 2023 года из-за конфликта на Украине она попала под санкции, так как «является значительным источником дохода для российского правительства». В июне 2023 года из-за антироссийских санкций Polymetal сообщила, что компания будет перерегистрирована с острова Джерси в Казахстане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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