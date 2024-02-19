Один из крупнейших золотодобытчиков продает бизнес в РФ

Polymetal занимается продажей российских активов АО «Мангазея плюс»

19 февраля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Polymetal оценил российские активы в 3,69 миллиарда долларов Фото: Илья Московец © URA.RU Компания Polymetal продает российские активы АО «Мангазея плюс». Заявление опубликовано на официальном сайте компании. «Polymetal International plc („Polymetal“, „Компания“ или „Группа“) объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки 3,69 миллиарда долларов», — говорится в сообщении . Отмечается, что российские активы передаются «Мангазеи». Компания Polymetal считалась одной из крупнейших российских золотодобытчиков и производителей серебра. 19 мая 2023 года из-за конфликта на Украине она попала под санкции, так как «является значительным источником дохода для российского правительства». В июне 2023 года из-за антироссийских санкций Polymetal сообщила, что компания будет перерегистрирована с острова Джерси в Казахстане.

Компания Polymetal продает российские активы АО «Мангазея плюс». Заявление опубликовано на официальном сайте компании. «Polymetal International plc („Polymetal“, „Компания“ или „Группа“) объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки 3,69 миллиарда долларов», — говорится в сообщении. Отмечается, что российские активы передаются «Мангазеи». Компания Polymetal считалась одной из крупнейших российских золотодобытчиков и производителей серебра. 19 мая 2023 года из-за конфликта на Украине она попала под санкции, так как «является значительным источником дохода для российского правительства». В июне 2023 года из-за антироссийских санкций Polymetal сообщила, что компания будет перерегистрирована с острова Джерси в Казахстане.