18 февраля 2024

В Миассе мужчина три часа пролежал на бетонном полу больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, больничный коридор, кушва, здоровье, медицина, здравоохранение, больница
Мужчину привезли в отделение больницы на карете скорой помощи Фото:

В приемном отделении горбольницы №2 Миасса Челябинской области мужчина несколько часов пролежал на бетонном полу. В пресс-службе регионального минздрава URA.RU сообщили подробности ситуации.

«Сотрудниками скорой помощи мужчина уложен на пол, так как в состоянии алкогольного опьянения мог упасть с кушетки и получить травмы. Мужчину осмотрели терапевт и хирург, показания для госпитализации не выявлены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что вызов от прохожих поступил в 19:52 15 февраля. Они сообщили, что мужчина находится на улице в состоянии алкогольного опьянения и может замерзнуть. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи осмотрела его, но никаких повреждений не нашла. Так как сейчас функцию медвытрезвителей фактически исполняют больницы, врачи скорой доставили мужчину в приемное отделение филиала ММЦ «Северный».

«Добровольно покинуть отделение отказался, на неоднократные предложения персонала перелечь на кушетку начал проявлять агрессию. Из-за неадекватного поведения мужчины медицинский персонал был вынужден вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые забрали его в отделение полиции», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В приемном отделении горбольницы №2 Миасса Челябинской области мужчина несколько часов пролежал на бетонном полу. В пресс-службе регионального минздрава URA.RU сообщили подробности ситуации. «Сотрудниками скорой помощи мужчина уложен на пол, так как в состоянии алкогольного опьянения мог упасть с кушетки и получить травмы. Мужчину осмотрели терапевт и хирург, показания для госпитализации не выявлены», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что вызов от прохожих поступил в 19:52 15 февраля. Они сообщили, что мужчина находится на улице в состоянии алкогольного опьянения и может замерзнуть. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи осмотрела его, но никаких повреждений не нашла. Так как сейчас функцию медвытрезвителей фактически исполняют больницы, врачи скорой доставили мужчину в приемное отделение филиала ММЦ «Северный». «Добровольно покинуть отделение отказался, на неоднократные предложения персонала перелечь на кушетку начал проявлять агрессию. Из-за неадекватного поведения мужчины медицинский персонал был вынужден вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые забрали его в отделение полиции», — добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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