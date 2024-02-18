В Златоусте создали арт-объект для Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Фото

19 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

На фестиваль студентов в Сочи Златоуст отправил арт-объект с QR-кодами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) создали арт-объект для Всемирного фестиваля в Сочи, который пройдет на федеральной территории «Сириус». Как URA.RU сообщила директор Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ) Марина Пономарева, 19 февраля композицию отправили в Краснодарский край. «Создать арт-объект техникуму предложило министерство образования региона. Со всей страны будет представлено 34 композиции, из которых всего семь созданы учебными заведениями. К работе подключился весь коллектив. Большую поддержку оказали партнеры, лично подключался и. о. министра Виталий Литке», — рассказала URA.RU Пономарева. Изделие стало единственным, отправленным из региона. Оно рассказывает о достопримечательностях и достижениях Челябинской области. Зрителям продемонстрировали горные пики с каменной рекой, автомобиль «Урал», атом, ракеты, развитие металлургии. Как URA.RU пояснил руководитель учебно-производственного комплекса Евгений Пономарев, цветовую гамму в стиле златоустовской гравюры на стали подбирали по рекомендациям специалистов компании «ЛиК». Дизайнеры, отделочники, юристы и студенты-сварщики приняли участие в изготовлении композиции. Композицию дополнили закрепленными на магнитах QR-кодами. Ссылки ведут на ресурсы с викториной о регионе, роликом про область и виртуальный тур по Таганаю. Финансовую поддержку оказали минобр и компания «Смарт», предприятие «Стройоптимум» помогло с оформлением документов. Мероприятие состоится с 1 по 7 марта. Вслед за композицией в Сочи вылетают представители ЗТТиЭ. Мастера на месте установят арт-объект. Его масса составила порядка 400 кг. Композиция раскрывает богатство промышленности, научной мысли и природы региона Фото: пресс-служба ЗТТиЭ Арт-объект отправили в Сочи 19 февраля Фото: редакция газеты «Златоустовский рабочий» / Артем Сивцов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) создали арт-объект для Всемирного фестиваля в Сочи, который пройдет на федеральной территории «Сириус». Как URA.RU сообщила директор Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ) Марина Пономарева, 19 февраля композицию отправили в Краснодарский край. «Создать арт-объект техникуму предложило министерство образования региона. Со всей страны будет представлено 34 композиции, из которых всего семь созданы учебными заведениями. К работе подключился весь коллектив. Большую поддержку оказали партнеры, лично подключался и. о. министра Виталий Литке», — рассказала URA.RU Пономарева. Изделие стало единственным, отправленным из региона. Оно рассказывает о достопримечательностях и достижениях Челябинской области. Зрителям продемонстрировали горные пики с каменной рекой, автомобиль «Урал», атом, ракеты, развитие металлургии. Как URA.RU пояснил руководитель учебно-производственного комплекса Евгений Пономарев, цветовую гамму в стиле златоустовской гравюры на стали подбирали по рекомендациям специалистов компании «ЛиК». Дизайнеры, отделочники, юристы и студенты-сварщики приняли участие в изготовлении композиции. Композицию дополнили закрепленными на магнитах QR-кодами. Ссылки ведут на ресурсы с викториной о регионе, роликом про область и виртуальный тур по Таганаю. Финансовую поддержку оказали минобр и компания «Смарт», предприятие «Стройоптимум» помогло с оформлением документов. Мероприятие состоится с 1 по 7 марта. Вслед за композицией в Сочи вылетают представители ЗТТиЭ. Мастера на месте установят арт-объект. Его масса составила порядка 400 кг.