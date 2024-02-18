18 февраля 2024
17 февраля 2024

В микрорайоне Кургана появится новая школа искусств. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ДХШ №2 имени Г.С.Мосина. Екатеринбург, художник, рисование, мольберт, изобразительное искусство, школа искусств, живопись, художественная мастерская, эстамп, изостудия
В Заозерном районе планируют открыть школу искусств Фото:

Власти Кургана ищут помещение для размещения новой школы искусств в спальном районе Заозерного. Об этом заявила заместитель главы города Кургана, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова после обращения одной из местных жительниц.

«В ответ на обращение о возможности строительства школы искусств в микрорайоне Заозерный сообщаем. В настоящее время администрацией города Кургана решается вопрос по определению помещения для размещения школы искусств», — сообщила замглавы Гурьянова на запрос жительницы жилого массива.

Ранее URA.RU писало, что жители Заозерного пожаловались местным властям на то, что в их жилом массиве нет художественной школы. По их слова, после закрытия филиала детей приходится возить в другой микрорайон. В мэрии Кургана предложили жителям альтернативу вместо строительства новой школы искусств. Чиновники предлагали варианты для обучения детей в других учреждениях.

Чиновники сообщили горожанам о поисках места для создания школы искусств
Чиновники сообщили горожанам о поисках места для создания школы искусств

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Власти Кургана ищут помещение для размещения новой школы искусств в спальном районе Заозерного. Об этом заявила заместитель главы города Кургана, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова после обращения одной из местных жительниц. «В ответ на обращение о возможности строительства школы искусств в микрорайоне Заозерный сообщаем. В настоящее время администрацией города Кургана решается вопрос по определению помещения для размещения школы искусств», — сообщила замглавы Гурьянова на запрос жительницы жилого массива. Ранее URA.RU писало, что жители Заозерного пожаловались местным властям на то, что в их жилом массиве нет художественной школы. По их слова, после закрытия филиала детей приходится возить в другой микрорайон. В мэрии Кургана предложили жителям альтернативу вместо строительства новой школы искусств. Чиновники предлагали варианты для обучения детей в других учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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