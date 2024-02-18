В Заозерном районе планируют открыть школу искусств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Кургана ищут помещение для размещения новой школы искусств в спальном районе Заозерного. Об этом заявила заместитель главы города Кургана, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова после обращения одной из местных жительниц.

«В ответ на обращение о возможности строительства школы искусств в микрорайоне Заозерный сообщаем. В настоящее время администрацией города Кургана решается вопрос по определению помещения для размещения школы искусств», — сообщила замглавы Гурьянова на запрос жительницы жилого массива.

Ранее URA.RU писало, что жители Заозерного пожаловались местным властям на то, что в их жилом массиве нет художественной школы. По их слова, после закрытия филиала детей приходится возить в другой микрорайон. В мэрии Кургана предложили жителям альтернативу вместо строительства новой школы искусств. Чиновники предлагали варианты для обучения детей в других учреждениях.